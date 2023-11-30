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趙少康總統分權「駭人聽聞」！賴清德批：名目張膽、侯友宜淪傀儡

▲賴清德呼籲侯友宜拿出魄力。（圖／記者陳佩君攝，2023.11.30）
▲賴清德呼籲侯友宜拿出魄力。（圖／記者陳佩君攝，2023.11.30）

記者陳佩君／台北報導

針對國民黨副總統參選人趙少康稱國民黨總統參選人侯友宜願意把總統權責讓給他參與一事，民進黨總統參選人賴清德今（30）日受訪驚呼「駭人聽聞」，並批評不該那麼明目張膽的，讓侯友宜淪為傀儡，呼籲侯應拿出魄力。

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賴清德今天下午出席台灣經濟發展論壇，會前接受媒體提問。賴清德表示，在藍白合時期，民眾黨總統參選人柯文哲曾說，若他當副總統他要監督侯友宜，這已經夠令人驚訝了，結果沒想到趙少康更是駭人聽聞，竟然是副總統要取代總統。

賴清德特別提醒國民黨陣營，現在選的不是雙首長、雙總統制，「我們也不能夠這麼明目張膽的，讓侯友宜淪為傀儡，侯友宜也應該要拿出魄力出來，不應該讓這種事情發生」。

針對侯友宜拋出中生來台就業議題，賴清德說，看來侯友宜是狠心的、完完全全的要走倚賴中國的老路，不僅僅接受九二共識，要重啟服貿，竟然還要接受中國的人來到台灣就業，完全對中國不設防。

賴清德進一步解釋，這除了會造成台灣大量的失業問題衝擊社會外，對百工百業勢必也會造成重大的影響，也會引起國安的問題，他一定會努力，結合國人共同的力量，絕對不讓這些事情發生，「我們一定要堅定的在民主的道路上，持續壯大台灣，這個才是台灣應該要走的路」。

賴清德也提到，侯友宜應改變現在做法，不能挾外力以制眾，用戰爭來恐嚇台灣人民，企圖影響台灣人民的行為，他已經多次強調，會遵守維持現狀，同時也會把和平當成目標，民主作為指南針，「我重大的使命就是維持台海的和平，同時促進台灣的經濟繁榮發展，讓社會能夠安定」。

此外，就趙少康提出侯友宜願意把總統權責讓給他參與一事，賴清德競總發言人陳世凱也說，此舉顯然是對侯友宜的治國能力沒信心，先喊分權才安心，有如想要創造雙總統制來架空侯友宜，造成憲政危機，未來侯友宜若當選，恐將成為「現代版溥儀」的傀儡總統，對於這樣的組合，到底是會讓國家進步，還是更加分裂，相信國人自有判斷。

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