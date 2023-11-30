趙少康總統分權「駭人聽聞」！賴清德批：名目張膽、侯友宜淪傀儡

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賴清德特別提醒國民黨陣營，現在選的不是雙首長、雙總統制，「我們也不能夠這麼明目張膽的，讓侯友宜淪為傀儡，侯友宜也應該要拿出魄力出來，不應該讓這種事情發生」。
針對侯友宜拋出中生來台就業議題，賴清德說，看來侯友宜是狠心的、完完全全的要走倚賴中國的老路，不僅僅接受九二共識，要重啟服貿，竟然還要接受中國的人來到台灣就業，完全對中國不設防。
賴清德進一步解釋，這除了會造成台灣大量的失業問題衝擊社會外，對百工百業勢必也會造成重大的影響，也會引起國安的問題，他一定會努力，結合國人共同的力量，絕對不讓這些事情發生，「我們一定要堅定的在民主的道路上，持續壯大台灣，這個才是台灣應該要走的路」。
賴清德也提到，侯友宜應改變現在做法，不能挾外力以制眾，用戰爭來恐嚇台灣人民，企圖影響台灣人民的行為，他已經多次強調，會遵守維持現狀，同時也會把和平當成目標，民主作為指南針，「我重大的使命就是維持台海的和平，同時促進台灣的經濟繁榮發展，讓社會能夠安定」。
此外，就趙少康提出侯友宜願意把總統權責讓給他參與一事，賴清德競總發言人陳世凱也說，此舉顯然是對侯友宜的治國能力沒信心，先喊分權才安心，有如想要創造雙總統制來架空侯友宜，造成憲政危機，未來侯友宜若當選，恐將成為「現代版溥儀」的傀儡總統，對於這樣的組合，到底是會讓國家進步，還是更加分裂，相信國人自有判斷。
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