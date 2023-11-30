民進黨選戰猛打趙少康？張之豪：他在政壇太久不打白不打
藍白合破局，國民黨總統參選人侯友宜搭檔中廣董事長趙少康參選，傳出民進黨選戰策略將趙少康視為主要對手，民進黨基隆市議員張之豪今（30）日表示，趙少康在政壇待太久，有太多資料，不打白不打。
記者呂炯昌／台北報導
《NOWnews今日新聞》的《鄉民大學問》節目，今日由藝人郭子乾扮演的郭董「郭台鳴」主持，邀請新北市板橋立委參選人葉元之、媒體人黃暐瀚、張之豪與大學生代表一起討論本週熱門政治議題。
主持人詢問傳出民進黨競選將趙少康視為主要對手，趙少康有比侯友宜好打嗎？張之豪表示，其實民進黨沒有將趙少康視為主要對手，只是因為趙少康在政壇待太久，有太多趙少康的資料，準備那麼多，不打白不打，並不是當一個主要對象；趙少康不論是1994年參加台北市長選舉、成立新黨後種種言論，幾乎就刻畫下當前台灣政壇的藍綠分野。
大學生代表詢問侯友宜找趙少康搭配，民進黨要怎麼去面對趙少康這樣強勢的對手？張之豪表示，現在國民黨是慶祝行情，選民就像吃自助餐，選民看到想吃的菜，但是越接近選舉必須把菜全盤吃完，喜歡趙少康的選民最終要面對侯友宜當總統，擔心侯友宜變成下一個李登輝，不能信任，藍營選民必須面對侯友宜執政由他主導國家全盤方向。