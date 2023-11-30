中華職棒／郭嚴文距百轟差6支遭戰力外！擁老將經驗有望轉戰台鋼
中華職棒在今（30日）公布60人保護名單「球員保留名簿」，當中距離百轟僅差6支的樂天桃猿郭嚴文並不在保護名單內，可說是今年中職戰力外市場最大咖打者，其中也讓外界猜想近年出場數略減，但擁有老將經驗的郭嚴文，是否將有機會順勢轉戰台鋼。
記者張志宇/綜合報導
郭嚴文在近3季在單季最多僅出戰66場，今年更是只有在一軍出戰37場，繳出39安、2轟、0.307的成績，生涯13個球季皆是效力樂天桃猿，在1110場出賽中，交出1193安、包括94轟、打擊率0.349的成績，可說是中職近10年穩定打者的代表。
但隨著郭嚴文年齡增長明年將滿35歲，與樂天內野逐漸年輕化，近3季在一軍出賽數十分不穩定，也讓打擊成績出現起浮，便在今（30日）遭到樂天球團戰力外，也讓外界猜想是否會轉戰台鋼雄鷹與主帥洪一中再續前緣。
此外日前主帥洪一中就透露，「認為台鋼每個位置都缺，最主要還是球隊太年輕，需要老將來帶領他們，分享在球場上拚戰的經驗」，目前陣中僅有藍寅倫、王溢正等資深老將，若是能順利延攬郭嚴文，勢必能依靠他的經驗帶領台鋼內野手群。
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