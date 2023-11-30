必比登名店出包！高雄「貳哥食堂」儲存過期食品 衛生局開罰6萬
米其林今年公布台灣139家必比登推薦名單，其中高雄有「貳哥食堂」、「廖記米糕」中選，不過高雄市衛生局近日啟動網紅熱門餐廳稽查專案，查出「貳哥食堂」儲放過期食品，依法對業者開罰6萬元；「廖記米糕」則是店內使用的辣椒醬被查到防腐劑超標，衛生局已請供應商轄管衛生局依法處辦。
記者孫唯容／綜合報導
高雄市衛生局於112年9月至11月啟動媒體網紅熱門餐飲業者稽查專案，稽查16家餐飲業者及抽驗31件食品。衛生局今（30）日發布公告，說明此次稽查項目包含牛豬原料原產地標示、重組肉及注脂肉標示、日本食品產地標示、食品業者登錄、食品良好衛生規範（GHP）準則、產品責任險、逾期食品等項，計查察16家餐飲業，其中8家業者食品良好衛生規範（GHP）準則不符規定，經限期改正後複查合格。
其中，「貳哥食堂」因貯存逾期食品，依違反食品安全衛生管理法第15條第1項暨第44條規定裁處新臺幣6萬元。而衛生局亦同時抽驗31件食品，檢驗衛生標準、防腐劑、甜味劑、環氧乙烷等項，其中廖記米糕的辣椒醬檢出苯甲酸1.762g/kg （標準：1.0 g/kg以下），已移請供應商轄管衛生局依違反食品安全衛生管理法第18條及第47條規定處辦。