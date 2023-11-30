《包青天》本來只有15集！包公也不是金超群 收視太高狂拍236集
經典古裝連續劇《包青天》1993年2月首播後，颳起一陣「包公辦案」旋風，同名片頭曲和片尾曲〈新鴛鴦蝴蝶夢〉、「人來，狗頭鍘侍候」等台詞深植人心，同時捧紅金超群、范鴻軒、何家勁等要角，堪稱90年代現象級台劇，其實飾演「包拯」的金超群並非劇組首選，該劇當初本來也只規劃拍15集，沒料到，爆紅後一年內趕拍236集。
記者楊穎軒／綜合報導
科班出身的金超群18歲以本名參演舞台劇，當過導演、副導演、舞台監督，早期接到的戲劇角色多為反派，民國82年，華視為填補檔期，籌拍10至15集《包青天》當墊檔劇，由於定位尷尬，先後5位演員辭演主角「包拯」，最後才敲定編導出身的金超群演出，成為他難得接下的正派角色，金超群並以此劇一炮而紅，還奪下金鐘獎最佳男主角，《包青天》下檔後，金超群陸續演出超過50部電視劇。
金超群後來回老家大陸青島投資成立「超群影視城」，成為各大劇組拍攝古裝劇的主要片場，該處曾拍攝《包公出巡》、《包公奇案》、金超群、范鴻軒、何家勁回歸主演的40集《新包青天之七俠五義》等大型古裝電視劇，金超群發下豪語，要每年爭取拍攝新一集的《包青天》，直到拍滿1000集，而他也整整飾演18年的「包拯」。
《包青天》當年在亞洲各地熱播，香港TVB創下高達87%的高收視率，南韓KBS也有超過43%的收視率，相當驚人，何家勁曾透露，《包青天》收視太好，華視決定加碼製作，一年裡拍攝200多集，等於幾乎1天就要拍完1集，通常1集60分鐘的戲要拍3到4天，但《包青天》1天半就拍好1集，所有演員熬夜工作，拍得昏天黑地，現場每天擺7張躺椅，供演員打點滴或暈倒時使用，十分誇張。
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