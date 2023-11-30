新冠搶藥再現？傳陸配台商要搶抗生素送中國　黃金舜揭藥局亂象

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黃金舜提到，近期有基層藥局反應，有民眾詢問並想要購買治療黴漿菌常用藥物日舒（Zithromax），而藥師從對話得知，這些民眾是希望採購該款藥物後，將其寄到中國大陸給親友使用，並根據其口音推測，可能是陸配或台商等大陸有關人士。
黃金舜指出，此一情況已經持續2週，全台各地都有會員回報，成人與兒童劑型都有人詢問，至少發生10到20起以上，而感染醫學會報告顯示，「日舒」的抗藥性已經達到6成，如果沒有管控好，很容易出問題，所以台灣也採取非常嚴謹的管制措施，這種藥物賣到哪個地方都需要監控。
因此，當民眾沒有處方箋、卻前往藥局詢問並試圖購買時，一定會被拒絕，前往下一家藥局詢問，還是一樣的結果，黃金舜說，可能有民眾一再嘗試後，覺得怎麼都買不到，因此反應藥品缺藥，導致外界誤以為此一藥物有缺藥情況。
黃金舜表示，日舒抗生素是輝瑞藥廠生產，目前庫存還有100萬顆膠囊，台灣正常使用是20到30萬顆，懸浮劑還有15萬瓶，每個月使用1.5萬瓶到3萬瓶，安全庫存並沒有問題、市場上也沒有缺藥。
此外，黃金舜強調，有些民眾認為黴漿菌的感染，只要使用此類抗生素藥物就能治療，但咳嗽、感冒不一定是黴漿菌感染，所以還是建議有咳嗽或感冒情況，還是要找專業診所醫師來診斷。
藥師公會全聯會也提醒，抗生素存在多種副作用，輕微者如皮疹、噁心、腸胃不適，嚴重者則包含偽膜性腸炎、嚴重過敏反應等；另在飲食上更是暗藏風險，如四環黴素類抗生素不可與乳製品、制酸劑、鈣片併用，利奈唑胺抗生素不能與優格、巧克力併用，民眾擅自使用對於個人或公共衛生都會產生危害。
另一方面，全聯會表示，由藥師公會全聯會規劃的「藥品市場監測系統」明年初也將正式上線，其中與多家中盤商合作，提供藥品庫存資訊予社區藥局，以利藥局更迅速取得藥品。