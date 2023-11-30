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新冠搶藥再現？傳陸配台商要搶抗生素送中國　黃金舜揭藥局亂象

▲藥師公會全聯會理事長黃金舜指出，近期有藥局反應，民眾沒有處方箋、卻想買抗生素藥物送到中國。（圖／記者林志怡攝，2023.10.26）
▲藥師公會全聯會理事長黃金舜指出，近期有藥局反應，民眾沒有處方箋、卻想買抗生素藥物送到中國。（圖／記者林志怡攝，2023.10.26）

記者林志怡／台北報導

中國北方呼吸道疫情大爆發，台灣民眾格外關注本土「黴漿菌」疫情，近期更傳出治療黴漿菌的抗生素原廠藥物出現缺藥情事。對此藥師公會全聯會理事長黃金舜指出，可能與民眾無處方箋就想買抗生素有關，目前原廠仍有足量庫存，確實未有缺藥問題。

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國民黨立委林為洲、藥師沈采穎今（30）日召開記者會，指控食藥署沒有主動查核機制，藥物集中在大型醫學中心、基層無藥可領，林為洲更指稱，國外進口的抗生素都「買不到」，怒批食藥署一再聲稱抗生素藥物沒有短缺，實際上是地方缺藥、中央不知情，完全狀況外。

黃金舜提到，近期有基層藥局反應，有民眾詢問並想要購買治療黴漿菌常用藥物日舒（Zithromax），而藥師從對話得知，這些民眾是希望採購該款藥物後，將其寄到中國大陸給親友使用，並根據其口音推測，可能是陸配或台商等大陸有關人士。

黃金舜指出，此一情況已經持續2週，全台各地都有會員回報，成人與兒童劑型都有人詢問，至少發生10到20起以上，而感染醫學會報告顯示，「日舒」的抗藥性已經達到6成，如果沒有管控好，很容易出問題，所以台灣也採取非常嚴謹的管制措施，這種藥物賣到哪個地方都需要監控。

因此，當民眾沒有處方箋、卻前往藥局詢問並試圖購買時，一定會被拒絕，前往下一家藥局詢問，還是一樣的結果，黃金舜說，可能有民眾一再嘗試後，覺得怎麼都買不到，因此反應藥品缺藥，導致外界誤以為此一藥物有缺藥情況。

黃金舜表示，日舒抗生素是輝瑞藥廠生產，目前庫存還有100萬顆膠囊，台灣正常使用是20到30萬顆，懸浮劑還有15萬瓶，每個月使用1.5萬瓶到3萬瓶，安全庫存並沒有問題、市場上也沒有缺藥。

此外，黃金舜強調，有些民眾認為黴漿菌的感染，只要使用此類抗生素藥物就能治療，但咳嗽、感冒不一定是黴漿菌感染，所以還是建議有咳嗽或感冒情況，還是要找專業診所醫師來診斷。

藥師公會全聯會也提醒，抗生素存在多種副作用，輕微者如皮疹、噁心、腸胃不適，嚴重者則包含偽膜性腸炎、嚴重過敏反應等；另在飲食上更是暗藏風險，如四環黴素類抗生素不可與乳製品、制酸劑、鈣片併用，利奈唑胺抗生素不能與優格、巧克力併用，民眾擅自使用對於個人或公共衛生都會產生危害。

另一方面，全聯會表示，由藥師公會全聯會規劃的「藥品市場監測系統」明年初也將正式上線，其中與多家中盤商合作，提供藥品庫存資訊予社區藥局，以利藥局更迅速取得藥品。

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