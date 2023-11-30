NOW民調／藍白破局誰責任最大？4成民眾點名柯文哲 朱立倫居次
藍白合破局後，2024總統大選形成三強鼎立，各界事後分析破局原因；《NOWnews今日新聞》進行即時民調，分析誰該負最大責任，根據民調結果，有高達39.9％的民眾認為責任落在民眾黨總統候選人柯文哲，而國民黨主席朱立倫以22.61％居次，柯文哲競辦總召黃珊珊以14.62％居第三位，國民黨總統候選人侯友宜則以13.97％居第四位。
記者孫唯容／綜合報導
藍白合在23日進行最後協商，當時現場氣氛火爆，最終藍白無法達成共識，國民黨與民眾黨決定分手，隔天一早柯文哲攜副手吳欣盈前往中選會參選，而侯友宜也與趙少康前後腳到中選會進行登記，目前形成三強鼎立局面。
事後各界面對藍白破局事件進行分析，《NOWnews今日新聞》也進行即時民調，根據民調結果，有高達39.9％的民眾認為責任落在柯文哲，而朱立倫以22.61％居次，黃珊珊以14.62％居第三位，侯友宜則以13.97％居第四位。
而在藍白合會議中，當時郭台銘競選發言人黃士修先後與朱立倫、國民黨智庫副執行長凌濤爆發口角，因此有4.17％的民眾也認為黃士修也須承擔破局原因，而前總統馬英九、鴻海創辦人郭台銘、侯競辦發言人黃子哲也分別以2.69％、1.71％、0.69％的比例遭網友點名。