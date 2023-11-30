Dcard捷運列車上路！「這8字」讓大學男醒悟 喊告白曖昧女拚脫單
▲ Dcard 於捷運環狀線推出主題列車，有大學生被「靈魂重擊」，決定要在年底前和暗戀的女孩告白，文章一出，吸引不少人卡位等結局。（圖／翻攝Dcard ）
記者
周淑萍/綜合報導
2023-11-30 18:12:48
社群平台 Dcard 首次與新北捷運合作，將於2023 年 12 月起，於環狀線推出主題列車「百味人生放映所」，將捷運車廂打造成滿載 Dcard 站上在地人生故事的放映所，更推出三個實體捷運車站主題區讓通勤的乘客們都可以參與互動。就有大學生被主題區的標語給「靈魂重擊」，決定要在年底前和暗戀的女孩告白，文章一出，吸引不少入有卡位等結局。
Dcard 與新北捷運合作，12月起以 Dcard 站上生活及通勤有關的文章作為參考，推出七個圍繞在新北市發生的主題互動故事，民眾可以在捷運板橋站的月台主題閘門、景安站的即時互動專區與新北產業園區的月台橫幅看板找到故事的 QR Code ，也可透過搭乘「百味人生放映所」主題車廂，體驗各種故事海報與經典台詞出現在捷運車廂的情境，乘客只要抬頭找到車廂拉環，就能看到專屬的故事燈箱，透過手機掃描 QR Code 打開放映所入口。 總共釋出7個不同主題，包含：「至少，要有點樣子」、「媽，我回來了」、「直球對決，很難嗎？」以及「謝謝你，陌生人」皆是以 Dcard 上非常受歡迎的文章，改編成捷運首創的互動式漫畫，在觀看故事的同時，乘客必須要幫主角做最重要的抉擇，每個選擇都會直接影響故事結局，也將卡友們當時看完故事的回饋直接呈現在車廂地板上，讓大家可以找出最有共鳴的留言回饋拍照打卡。 ▲透過搭乘「百味人生放映所」主題車廂，體驗各種故事海報與經典台詞出現在捷運車廂的情境。（圖／官方提供） 也特別挑選了板橋站、景安站與新北產業園區站，以結合當地文化特色的故事，設置實體互動主題專區，如板橋站的「如果身邊是你愛的人」是以發生在新北耶誕城的愛情故事為題；景安站因鄰近住宅區，挑選「年夜飯的困境」的家庭主題；新北產業園區站則因與桃園捷運機場線交會，選擇了跟出國相關的「你，一直都在」。 ▲乘客只要抬頭找到車廂拉環，就能看到專屬的故事燈箱，透過手機掃描 QR Code 打開放映所入口。（圖／官方提供）
此外，深受年輕世代喜愛的原創 IP dtto friends 也參與這次合作，十二月起在新北捷運各大車站、車廂，都可以看到由 Saugy 腸太郎、Dinu 狗狗與 Hoya 好鴨為主角的超療癒乘車文化海報。
近日就有網友提早搭到主題車廂，並被標語給衝擊一波。 ▲十二月起在新北捷運各大車站、車廂，都可以看到由 Saugy 腸太郎、Dinu 狗狗與 Hoya 好鴨為主角的超療癒乘車文化海報。（圖／官方提供） 原文提到有一個從高中暗戀到現在快三年的女生，每次都覺得互動上好像有點曖昧，下定決心要告白了，文末提到「希望來年可以閃大家」，此文吸引不少網友鼓勵推文「祝順利」、「祝脫單」，同時有不少人先留言卡個位等結局。