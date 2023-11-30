台灣觀光推廣團赴泰國！集結桃園在地業者　建立台泰合作備忘錄

此次桃園在曼谷的交流活動，由曼谷市副市長Tavida Kamolvej 塔維達·卡莫維親自出席，曼谷繼2013年以來第一次的民選市政團隊於2022年中上任，如同桃園市政府也是個新的市政團隊，很多在學術界很熱血的學者都積極參與新政府，此次來訪桃園在曼谷推廣活動的Tavida Kamolvej 塔維達副市長也是其中之一，是曼谷市長Chadchart Sittipunt唯一的女性副手，為災害風險管理和公共政策分析與設計方面的專家，此次Tavida Kamolvej 塔維達副市長於交流會場與蘇俊賓副市長、周柏吟局長及桃園觀光業者及在地業者與僑界代表互動熱絡，期待雙方未來有更多跨領域的合作機會與互訪。
此次桃園觀光推介交流會，兩地重量級貴賓雲集，曼谷市副市長Tavida 塔維達與蘇俊賓副市長及泰國皇家全國婦女理事會主席 MRS. YOWVARES SHINAWATRA、泰國台商聯合總會陳漢川總會長、張俊福代表及薛秀媚公使，共同現身桃園廠商攤位，表達對兩地觀光產業結盟的支持，會場更逾150位泰國官方與觀光業者及媒體共襄盛舉，這不僅標誌著雙方將共同合作促進旅遊業發展，也象徵著桃園在國際舞台上的活躍角色與重要位置。
周柏吟局長表示，Tavida塔維達副市長與蘇俊賓副市長和貴賓茶敘中聊到，他曾來台灣多次的學術交流訪問，對於台灣有著很好的印象，但是機場出來就去其他城市，真的並不了解桃園，經過這次的曼谷觀光推廣活動，看到桃園有那麼多很好的觀光產業、美食與漂亮的住宿，很期待未來不論是在觀光互惠或不同議題上的合作，雙城有更多相互交流機會，更和蘇副市長約定下一趟台灣行程一定要來桃園品嚐在地美食與城市觀光特色。
蘇俊賓副市長提到，此行曼谷觀光推廣活動已有好幾位桃園業者夥伴回報好消息，經過頻繁的媒合已經開發出新的合作模式和商機了。桃園是全台灣工業產值最高，大家看到桃園就會想起產業，忘記桃園其實很好玩。桃園有距離台灣機場最近的神木群、距離機場最近、北台灣保存最完整的老街區，身為台灣的機場城市，桃園不只是台灣的迎賓大廳，更希望國際觀光客駐足桃園，這次來泰國進行旅遊推介會，集合桃園數一數二旅館、旅行業者與觀光工廠，加上航空業者還有旅遊平台業者，讓大家知道，桃園其實可以這麼好玩，希望如果台灣七天旅遊，有兩三天留在桃園，旅程肯定會更精彩。
觀旅局周柏吟局長此行在曼谷推廣會中更精彩呈現桃園食宿遊購行的豐富與多元，周柏吟局長表示，桃園不論拉拉山或濱海美景及都會旅遊與觀光工廠DIY，各種不同的主題遊程與季節活動，皆能滿足各類遊客一年四季旅遊桃園的新選擇。
周柏吟局長表示，此行和以往在泰國舉辦的觀光推介會最大不同之處，除了桃園觀光業者外，也結合航空公司、OTA、一線旅行業者，為歷年海外推廣活動參加人數最多的一次，31家業者共計45位代表，不僅簽訂MOU積極鼓勵旅行業者將桃園列入行程或增加停留天數，同時也積極鼓勵觀光相關產業來桃園召開旅遊觀光會議及辦理獎勵旅遊，以活躍旅遊規模，也是首次和泰國三大旅行社實質合作送客到桃園，各界代表對於桃園市政府推出的國際旅客補助計畫表示高度支持，亦許諾會盡快組織會員與代表團辦理桃園參訪與踩線行程，實際走訪認識桃園，合作更多的觀光遊程與優惠項目，期許未來讓更多泰國旅客來桃園感受在地的精采魅力。
這次來泰國進行旅遊推介會，集合桃園數一數二觀光業者，包含有台灣旅遊交流協會、中華航空、長榮航空、星宇航空、泰國航空、華泰名品城、Xpark、埔心牧場、小人國主題樂園、大溪笠復威斯汀度假酒店、桃禧航空城飯店、住都大飯店、i Hotel電競旅館、福容大飯店、南方莊園渡假飯店、嘉仕特飯店、秘境41、大溪老城四季行館、町草休行館、桂林商務旅館、大都會旅館、雄獅旅遊、萬客隆旅行社、開陽國際旅行社、台灣中國旅行社、華府旅行社、易飛網、KKday、天下奇冰、手信霧影城、拉法健康等。
此行除觀光推廣交流成果豐碩，也為泰國旅客來台提供了更多優惠與豐富、便利的旅遊規劃，進一步提升桃園市在國際觀光市場中的優勢與重要地位。桃園市政府期待透過這次在曼谷舉辦的推廣活動，讓更多泰國旅客認識桃園多樣又豐富的魅力與文化，開創桃園國際觀光的新篇章。
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