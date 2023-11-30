華碩次世代AI平台開創醫療新篇章　拓建海外市場新商機

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華碩「xHIS次世代智慧醫療資訊平台」，透過模組化設計和低/無程式碼工具、符合FHIR的標準化資料格式，可與醫院既有資訊系統並存，降低平台轉換的陣痛期，強化醫療生態的開放互通性。為提供高資安的穩定系統，平台已通過國際標準資安管理認證。
此外，醫療語音結合「華碩醫療生成式AI Agility」，可自動生成符合醫院格式的病歷、護理記錄和會議記錄，並可於院內建置私有雲，加速模型訓練，同時保障資料不外流。
為輔助醫師達到精準醫療，華碩全球首創「EndoAim Scale」不需額外工具，一鍵即可顯示息肉尺寸，大幅減少繁雜流程。
華碩遠距醫療則整合平台針對慢性病患、術後追蹤復健和銀髮照護等，連結醫院、居家和社區，提供個人化的照護計畫。同時結合華碩健康小站、智慧穿戴裝置、個人健康管理App，為居家健康管理提供全方位支持。
針對遠距醫療照護，醫療人員可使用輕便無線的手持超音波為病患檢查，藉由即時語音連線到院內電腦，進行圖像管理編輯，顯示於華碩DICOM GSDF顯示器，呈現高精準度的醫療畫面。
2025年台灣將進入超高齡社會，長者照護需求日益增加。「iHARP健康長壽創新平台」針對長者推出複合式虛實整合的健康生態系統，健康連結生活，旨在保持長者的身、心、靈健康和身體機能。
結合智慧穿戴和生理量測裝置的居家陪伴機器人「Zenbo Jr. II」，內建生成式AI語言模型，可透過自然對話完成衛教諮詢、提醒用藥、就診推薦、掛號和回診關懷，實現人性化互動，協助長者實現獨立自主、尊嚴的生活。