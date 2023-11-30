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中職60人保護名單暗藏玄機！台鋼雄鷹大進補可一口氣選到3大猿將

郭嚴文是世界12強中華隊代表球員，有機會跟台鋼洪一中總教練聚首。（圖／記者葉政勳攝 ）
郭嚴文是世界12強中華隊代表球員，有機會跟台鋼洪一中總教練聚首。（圖／記者葉政勳攝 ）

文/吳政紘

中華職棒今天公布60人保護名單「球員保留名簿」，其中樂天樂天桃猿一口氣放了13位球員在名單外，最主要的原因，應該是「換血」，不過一次把賴鴻誠、郭嚴文、郭永維等球員都丟出來，樂天也宣示「改革」決心。此外，台鋼雄鷹擁有優先議約權，也可以直接跟這些球員提前交涉，成為球隊戰力。

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提到郭嚴文，他不但跟總教練洪一中一起拿下6座總冠軍，守備功力跟打擊也是有目共睹，若按照台鋼補強重點，「先發投手」、「具有長打能力打者」，郭嚴文應該十分符合，尤其他在今年二軍打擊率3成02，生涯也差不多是這個數字，若是留在樂天，三壘已經有打擊王梁家榮、游擊馬傑森等，二壘楊晉豪、林立等人，一壘還有朱育賢、陳俊秀，實在沒有他的位置。

此外，郭嚴文2019年也跟洪總出征世界12強打中華隊，不管是經驗、實力都很足夠，他之前達成連續安打紀錄後，也感謝洪總給他機會，有這樣的感情在，相信可以成為台鋼戰力。

▲樂天桃猿內野手郭嚴文被放在保留名單外，擁有老將經驗外界認為有機會轉戰台鋼雄鷹。（圖/Eleven Sports提供）
▲樂天桃猿內野手郭嚴文被放在保留名單外，擁有老將經驗外界認為有機會轉戰台鋼雄鷹。（圖/Eleven Sports提供）
郭永維屬於工具人角色，對台鋼來說，可以一舉拿到兩位現役野手，整體實力跟板凳深度也足夠。郭永維生涯出賽677場，並且可以來到台鋼當老大哥，生涯7座總冠軍，是洪總可以考慮的角色球員。

▲郭永維是樂天桃猿工具人。（圖／樂天提供）
▲郭永維是樂天桃猿工具人。（圖／樂天提供）
雖然陳禹勳可能還是即戰力，但左投賴鴻誠，相信很受到台鋼歡迎，畢竟中繼左投對台鋼來說較為缺乏，賴鴻誠本季出賽39場，防禦率僅1.48，雖然上場時機多半不一定是領先，還是有一定戰力。台鋼一口氣找來賴鴻誠、郭嚴文、郭永維，一口氣可以削減猿隊戰力。

除此之外，台鋼也可以考慮富邦的楊瑞承、葉竹軒，以及外野手黃敬瑋等，台鋼擁有先議約的機會，藉此機會，大型補強，就可能讓一軍戰績不要太難看。

▲樂天桃猿牛棚大將賴鴻誠並不在60人保護名單內。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.04）
▲樂天桃猿牛棚大將賴鴻誠並不在60人保護名單內。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.04）
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