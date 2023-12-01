北韓發射間諜衛星　美澳日韓祭新一波制裁

我是廣告 請繼續往下閱讀
北韓上週表示成功將國內首顆偵察衛星送入軌道，目的在監控美國和南韓的軍事行動。
主管恐怖主義和金融情報的美國財政部次長尼爾森（Brian Nelson）在聲明中說：「美國、澳洲、日本和韓國今天的行動，反映我們對抗平壤非法活動破壞穩定的共同承諾。」
北韓在衛星發射後表示，領導人金正恩檢視了白宮、五角大廈和諾福克（Norfolk）海軍基地美國航空母艦的衛星照片。北韓中央通信社（KCNA）也報導說，除了華府之外，這顆衛星還拍攝到南韓、關島和義大利的城市與軍事基地。
根據今天新一波制裁行動，受制裁對象在美國所有資產將被凍結；此外，普遍禁止美國人與他們做生意，與他們進行某些交易者也將面臨被制裁的風險。
美國財政部表示，Kimsuky主要利用網路釣魚方法來針對受僱於政府、研究中心、學術機構和其他機構的人員，包括在歐洲、日本、俄羅斯、南韓和美國。
2020年10月，美國網路安全和基礎設施安全局（CISA）將Kimsuky描述為「很可能是北韓政權派來執行全球情報蒐集任務」的組織。
資安研究人員先前發現，這個組織冒充記者誘騙目標對象下載惡意軟體以進行監視。 Kimsuky的駭客行動一向集中在南韓、日本和美國。
今天這波制裁對象也包括多名綠松聯營公司（Green Pine Associated Corporation）在伊朗和中國的代理人，美國財政部說，北韓武器及相關物資出口有一半與這些人有關。綠松聯營公司先前已被美國和聯合國列入制裁名單。
北韓銀行的兩名駐俄代表和一名駐中國代表也受到制裁。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1121201