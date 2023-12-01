NET桃園蘆竹展店 神秘董座黃文貞砸2.8億買台北豪宅「華固名鑄」
台灣平價服飾霸主NET計畫在桃園蘆竹展店，需求400至1000坪超大空間，附帶須滿足鄰近商圈、交通要道與停車方便3條件。而近日，行事低調的NET董事長黃文貞傳出砸2億8388萬元買下台北敦化北路豪宅「華固名鑄」，這也是黃文貞首度被曝光買豪宅的消息。
記者徐銘穗/綜合報導
成立於1991年的NET（主富服飾）深耕台灣已32年，84歲的董事長黃文貞出身雲林東勢農家，退伍後曾至報關公司工作，為人十分低調，幾乎從不接受採訪，最讓人稱讚的是黃文貞連續13年不間斷，提供全國21處家扶中心扶助家庭添購新衣，累計金額已逾1.5億元。
而最新實價揭露，敦北豪宅「華固名鑄」16樓戶在今年10月，以約2億8388萬元交易，權狀164坪，並備註為毛胚屋，拆除車位後單價約202.9萬元，價格在行情之內。
經查謄本，買方為雲林黃姓自然人，戶籍登記在大安路一處NET店面，這店面持有人也正是NET「主富服裝公司」，推估本次買家即為黃文貞，並以無貸款交易。
台灣房屋統計今年前10月「單價200萬元」以上的台北豪宅交易，最熱門的是中正區的「松濤苑」及松山區的「潤泰敦峰」都各有3筆，「松濤苑」成交總價在4.65億至4.71億元間，單價為249.5至250萬元，而「潤泰敦峰」成交總價則在1.78億至2.21億元間，單價則為202.7至215萬元。
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