獨／NET桃園蘆竹展店！3條件海選800坪店面　尬UNIQLO拚服飾霸主

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近期，NET在桃園蘆竹地區發起號召令，公開向地主、仲介徵求400至800坪店面或可蓋600至1000坪店面的土地。《NOWnews今日新聞》致電NET總公司，NET證實桃園蘆竹的展店計畫，傾向「承租」而非購買。相關人員也低調透露，NET目前展店策略以400至1000坪大型店面為主。
全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，近年觀察發現運動用品店、NET平價服飾店不再走「遍地開花」經營策略，尤其NET在東區永福樓舊址旗艦店開幕後，把鄰近2間NET收了，凸顯NET不再分散客源，「集中火力」猛攻的展店策略。
NET在桃園市目前有15間分店，光是在蘆竹區就有2間，其中1間開在南崁台茂購物中心。陳炳辰分析，NET品牌走向以量取勝，且客單價不高，桃園店數不少，顯示桃園客源購買力不俗，且蘆竹區南崁有大型商場，離桃園市藝文特區也不遠具鄰近性，加上店租或土地租金有可討論空間，都是NET選擇布局蘆竹大型門市的關鍵。
大家房屋南崁光明加盟店店東藍晨滐表示，大型連鎖業者在蘆竹設點，考量消費人口所在區位，應該會選址在南崁一帶，依過去商家進駐的模式，大部分會選擇台茂購物中心設點，一般實體店面這麼大坪數的不好找，另一種方式是租地蓋建物，不過南崁的素地一大部分建商持有，或是因為多代繼承導致所有權人多的土地，除非租金夠高，協調出租不太容易。
在地租行情方面，藍晨滐指出，南崁住宅素地一坪約500元，若是商業用地，南崁及桃園差不多一坪1000到2000元，再依個案條件跟總價規模上下調動，通常總租金愈高，單價會愈低。
據《樂居網》資料顯示，桃園蘆竹區近一年房價漲幅6.70%，蘆竹區目前人口約16.72萬人，戶數6.26萬戶，平均每戶所得81.50萬，近一年成交價32.19萬/坪，新屋成交價34.2萬/坪，近一年成交2137戶。蘆竹區與新北市林口相接，並與桃園機場鄰近，區內以工業區為主，生活圈由南崁、大竹、山鼻所構成，目前新建案主要集中在A10山鼻重劃區中。交通則有國道一、二號與機場捷運兩個站點，未來將有桃園捷運綠線經過。
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