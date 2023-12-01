NET豪砸4.8億租東區地標「永福樓」舊址　高大尚展店策略尬UNIQLO

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東區地標、40年江浙菜老店「永福樓」，因月租金高達600多萬元，在2019年2月關門熄燈，8個多月後，出乎意料地由NET接手開旗艦店，3層樓總面積超過770坪。實價揭露，NET與房東簽下12年長約，分4階段調漲店租，調幅約3%，換算12年總租金約4.8億元。前3年月租金320萬元，相當永福樓先前租金的半價。
據悉NET旗艦店房東是知名「東區林家」大地主林式霽家族，若以現在台北忠孝東路四段為基準點，東至延吉街、西至復興南路、北至市民大道、南至信義路四段與安和路一段，在清朝乾隆年代，都是林家地產。外傳東區林家擁有多家金店面，光租金收入每月就破千萬。
NET如何說服財力雄厚的房東打折出租黃金店面？專家分析與NET董事長黃文貞持續13年做公益，捐贈全國22處家扶中心各50萬購衣提貨券，甚至在年前最忙碌時段，為家扶兒封館讓他們開心自在挑新衣有關，直言房東看重的是企業形象與穩定租約。
至於UNIQLO的展店策略，陳炳辰表示，觀察UNIQLO目前仍是走進駐百貨商場與大型街邊店齊發規劃，比較會在二三線城市或區域找大型街邊店，同樣和NET一樣，喜愛主商圈、腹地大及好停車等條件，而特賣快閃店也喜歡走這樣的模式，畢竟店大又平價，更需量體去支撐。
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