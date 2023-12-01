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NET豪砸4.8億租東區地標「永福樓」舊址　高大尚展店策略尬UNIQLO

▲NET於2019年租下東區地標「永福樓」開旗艦店，12年租金總計約4.8億元。（圖／Google地圖）
▲NET於2019年租下東區地標「永福樓」開旗艦店，12年租金總計約4.8億元。（圖／Google地圖）

記者徐銘穗/綜合報導

成立於1991年的NET深耕台灣已32年，極盛時期全台有超過150間門市，但去年9月至今年2月底，半年期間在雙北一口氣關掉饒河三店、民生二店、板橋南雅店與昆明二店，目前全台門市略縮為142間。專家分析指出，NET展店史上最出名的就是2019年租下東區地標「永福樓」，忠孝東路4段3層樓的黃金店面，12年租金總計約4.8億元，出現往高大尚街邊店發展的趨勢。

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全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，過往NET展店走遍地開花策略，不但百貨商場裡有門市，也有社區店型與大型街邊店，近期觀察NET在東區永福樓舊址旗艦店開幕後，把鄰近2間NET收了，凸顯NET不再分散客源，在主商圈開大型店，「集中火力」猛攻的展店策略。

▲永福樓2019年2月歇業。（圖／記者許家禎攝）
▲永福樓2019年2月歇業。（圖／記者許家禎攝）
東區地標、40年江浙菜老店「永福樓」，因月租金高達600多萬元，在2019年2月關門熄燈，8個多月後，出乎意料地由NET接手開旗艦店，3層樓總面積超過770坪。實價揭露，NET與房東簽下12年長約，分4階段調漲店租，調幅約3%，換算12年總租金約4.8億元。前3年月租金320萬元，相當永福樓先前租金的半價。

據悉NET旗艦店房東是知名「東區林家」大地主林式霽家族，若以現在台北忠孝東路四段為基準點，東至延吉街、西至復興南路、北至市民大道、南至信義路四段與安和路一段，在清朝乾隆年代，都是林家地產。外傳東區林家擁有多家金店面，光租金收入每月就破千萬。

NET如何說服財力雄厚的房東打折出租黃金店面？專家分析與NET董事長黃文貞持續13年做公益，捐贈全國22處家扶中心各50萬購衣提貨券，甚至在年前最忙碌時段，為家扶兒封館讓他們開心自在挑新衣有關，直言房東看重的是企業形象與穩定租約。

至於UNIQLO的展店策略，陳炳辰表示，觀察UNIQLO目前仍是走進駐百貨商場與大型街邊店齊發規劃，比較會在二三線城市或區域找大型街邊店，同樣和NET一樣，喜愛主商圈、腹地大及好停車等條件，而特賣快閃店也喜歡走這樣的模式，畢竟店大又平價，更需量體去支撐。

▲UNIQLO喜歡開大型街邊店，也愛在百貨商場裡設點。圖為UNIQLO新莊路面店。（圖／Google地圖@TW）
▲UNIQLO喜歡開大型街邊店，也愛在百貨商場裡設點。圖為UNIQLO新莊路面店。（圖／Google地圖@TW）
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