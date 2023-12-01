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登山／雪山三六九山莊改建停用　臨時營地下切位置、相關資訊整理

▲斥資1.2億元的雪山369山莊重建工程，在今年5月展開。在這一段時間，原經三六九山莊通往雪山方向的步道也將進行改道。（圖／翻攝自雪霸國家公園）
▲斥資1.2億元的雪山369山莊重建工程，在今年5月展開。在這一段時間，原經三六九山莊通往雪山方向的步道也將進行改道。（圖／翻攝自雪霸國家公園）

NOWnews/臺北報導

斥資1.2億元的雪山三六九山莊重建工程，在今年5月展開。在這一段時間，原經三六九山莊通往雪山方向的步道也將進行改道。另外若有住宿需求，也可以申請臨時營地、自帶帳篷來做使用。《NOWnews》本篇整理相關資訊，供山友參考。

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三六九山莊工地自今年5月20日起，點交施工廠商進行後續施工，預計要到2025年才會完工。雪管處副處長陳俊山表示，新建的369山莊規畫為2樓建築，1樓為住宿房間，床位維持106床，2樓則為公共空間，可提供山友用餐，未來也可能研擬設置餐廳委外經營。

在這一段期間雪管處呼籲民眾勿進入工地現場及山莊內部，以免觸法。而有住宿需求的山友，則可前往臨時營地暫住。

三六九臨時營地可供多少人使用？有廁所和水源嗎？

▲三六九臨時營地乘載量為24人，雪管處設置30個210*210公分木棧板公使用，其餘6個為公務性質及志工專用。（圖／翻攝自台灣國家公園入山入園申請服務網）
▲三六九臨時營地乘載量為24人，雪管處設置30個210*210公分木棧板公使用，其餘6個為公務性質及志工專用。（圖／翻攝自台灣國家公園入山入園申請服務網）
三六九臨時營地乘載量為24人，雪管處設置30個210*210公分木棧板公使用，其餘6個為公務性質及志工專用，其餘則依照入園許可證所分配之營位號碼來使用。營地有水源，包括2個1噸的儲水桶，供民眾使用，但山區水源不穩定且收集不易，需要珍惜使用。有一處簡易廁所，有2個隔間，廁所為糞坑式廁所且無水。

木棧板適合2人帳篷使用，該營地空曠無自然遮蔽掩體，山友務必正確搭設帳棚及拉綁營繩，避免帳篷損壞或內帳漏水。

三六九臨時營地在何處？原有路徑該如何改道？

▲三六九臨時營地鄰時營地在原三六九山莊附近，右邊的路因為施工封閉，山友要先從左手邊走150公尺的改道路線接上前往黑森林的路，在原有路徑的7.15K處，有地方可以下切至臨時營地。（圖／翻攝自台灣國家公園入山入園申請服務網）
▲三六九臨時營地鄰時營地在原三六九山莊附近，右邊的路因為施工封閉，山友要先從左手邊走150公尺的改道路線接上前往黑森林的路，在原有路徑的7.15K處，有地方可以下切至臨時營地。（圖／翻攝自台灣國家公園入山入園申請服務網）
三六九臨時營地鄰時營地在原三六九山莊附近，右邊的路因為施工封閉，山友要先從左手邊走150公尺的改道路線接上前往黑森林的路，在原有路徑的7.15K處，有地方可以下切至臨時營地。

至於為何不能從6.9K直接下切營地，而需要高繞至7.15K才能下切？雪管處在社群回應是因為要避開單軌車作業，該車軌道在6.9K處與步道平行，如果山友從6.9K提前下切到營地，會造成步道與軌道的交叉、必須跨越軌道)。所以為了避免產生公安的疑慮，才規劃的高繞替代路線前往營地。

七卡山莊和營地可正常使用　共有136個位置可供申請

▲七卡山莊。（雪管處提供）
▲七卡山莊山屋床位有106個，七卡營地則可容納30人。（雪管處提供）
雖然三六九山莊施工停用，但距離雪山登山口不遠的七卡山莊仍然可以使用，該處山屋床位有106個，七卡營地則可容納30人，需要者可上網申請

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