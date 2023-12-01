免疫負債2效應發威！中國醫療量能爆滿　黃立民憂新變異難偵測

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流感方面，黃立民指出，台灣疫情自今（2023）年年初起就沒有斷過，近期則呈現3個型別，即H1N1、H3N2等2種A型流感與B型流感，同時存在的情況，不同於以往12月起以A型流感為主、2月以B型流感為多，隨後疫情趨緩的模式。
此外，黃立民指出，歷來流感死亡個案以高齡長者為多，但今年已有數例兒童死亡個案，代表疫情較為嚴重，而對於接下來的疫情，需要特別關注B型流感是否有增加的跡象，而A型流感經過一整年的流行，應該會在春節後逐漸趨緩。
黃立民強調，中國因為免疫負債，導致其醫療量能受到擠壓，目前最擔憂的是有強病毒、強細菌，或是新的變異出現，但並未被偵測到，這也是世界衛生組織（WHO）希望中國把疫情交代清楚的原因。
不過，黃立民坦言，在醫療量能吃緊的情況下，中國對於相關疾病的偵測、診斷能力也會受到壓迫，光是診斷、治療就已經來不及，恐怕很難追蹤有沒有新的病毒或細菌還沒被捉出來。
對於中國當地可能難以監測新變異的病毒或細菌，衛福部疾管署副署長羅一鈞回應《NOWnews》表示，為監測近期中國呼吸道疾病的流行病原體情況，自11月26日起，於台北、桃園、台中、高雄等4處國際機場進行採檢，鼓勵「自中港澳入境」且「有類流感症狀」的旅客配合採檢。
羅一鈞表示，後續仍會密切注意中國呼吸道疫情是否有不尋常病原體，與其重症率資料，除加強宣導外，定點監測採檢也會再持續一到兩週，屆時依據檢出情況，再決定是否持續，但目前沒有預設定點監測的結束期限。