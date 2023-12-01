莊凱勛顧著賺錢藏心酸：對家人虧欠 認了《老不休》拿趙正平沒輒
莊凱勛擔綱主演公視台語台「台語有影」系列推出黑色喜劇動作片《殺手老不休》，飾演被迫退休的殺手「水哥」。現實中，他有相似的心境，「只要還能為影視產業貢獻，不管幕前還是幕後，應該會做到做不動為止。」但坦言因為太投入工作，對身邊的人感到虧欠。
記者蔡依庭／綜合報導
他表示，如果有一天真的退休，希望能夠彌補家人：「演員的身分一直在扮演別人的人生，對身邊的人多少有些虧欠的感覺，如果能夠在退休的時候多陪伴家人，相聚在一起，如果還能夠擁有健康的身體，陪孩子探索世界，就再好不過的了。」
有武打底子的莊凱勛，在戲裡將隨處可見的寶特瓶當成致命武器，武術動作乾淨俐落、一氣呵成，但是遇到同樣飾演退休殺手的趙正平卻常常「失控」。他回憶道：「趙哥自帶喜感，常常看著他，我就超想笑場，有一場他問我壞人的屍體要怎麼處理，導演遲遲沒喊卡，我情急之下說：『不然先擺冰箱』，後來我跟趙哥都笑到停不下來。」
百萬YouTuber品子飾演特別殺手，對自己造型十分驚豔，還在高雄電影節首映時，被封為「台版小丑女」。她分享第一次看到自己服裝時驚呼「也太辣了吧！真的適合我嗎？」《殺手老不休》12月9日晚上9點於公視台語台第14頻道播出。
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