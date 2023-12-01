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健保總額成長率直達天花板挨批　薛瑞元曝2大關鍵原因

▲衛福部長薛瑞元今（1）日指出，健保總額成長率達4.7%，主要與護理人員夜班費、新藥相關預算有關。（資料照／記者林志怡攝，2023.09.06）
▲衛福部長薛瑞元今（1）日指出，健保總額成長率達4.7%，主要與護理人員夜班費、新藥相關預算有關。（資料照／記者林志怡攝，2023.09.06）

記者林志怡／台北報導

衛福部今（1）日晚間發布新聞稿、宣布正式核定2024年健保總額，其中成長率以4.7%首度達到天花板，督保盟質疑此舉是「為選舉玩弄遊戲規則」。對此衛福部長薛瑞元接受媒體聯訪表示，成長率調高主要與護理人員夜班費、新藥相關預算有關，至於護理人員繁重工作津貼，則有待2024年進行討論。

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衛福部指出，今日拍板核定2024年健保總額為8755.35億元，成長率為4.7%，針對強化護理人力薪資待遇方面，衛福部表示，預算規模新增46.593億元，除於其他預算新增醫院護理人力40億元預算，西醫基層總額持續投入「因應基層護理人力需求，提高1~30人次診察費」6.593億元。

然而，近期督保盟發言人滕西華質疑，健保會9月20日完成總額協商，當時付費者代表方案成長率為3.645％、醫界代表則是4.672％，兩案併陳送衛福部拍板後，成長率卻衝高到4.7%，衛福部擅自提高成長率，史上第一次為選舉玩弄遊戲規則、政府的決定完全破壞了制度，健保會委員連橡皮圖章都不如。

薛瑞元表示，這次是健保總額成長率首度達到天花板，主要與「護理人員夜班費」有關，本來預計20億，當初並未收集資料、不確定有多少需求，初估時僅以急性病房計算，後來納入非急性病房、發現20億是不夠的，最終新增總計40億的預算，也是這次最大的成長主因。

因此，薛瑞元強調，相關調整與選舉無關，護理人員的問題是經年累月下來的，疫情結束後面臨護理的離職潮，人力出現短缺，需要趕快來處理這件事，健保會中也有向健保委員報告，另外新藥相關預算也需要進行調整。

針對新藥相關費用，薛瑞元表示，主要包括醫院及西醫基層總額的「新醫療科技（包括新藥、新特材、新增診療項目）」新增46.63億元、醫院總額新增「暫時性支付（新藥、新特材）」24.299億元。

薛瑞元也提到，護理人員的「繁重工作津貼」有待2024年再行討論，若2024年有其他預算來源，可以先進行支應，或是待2025年以公務預算支應。

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