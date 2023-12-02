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中華職棒／味全龍奪冠的秘密武器！720armour冠軍戰神眼鏡

▲720armour力挺味全龍奪得總冠軍 龍將們戴「冠軍戰神鏡」遊行。（720armour提供）
▲720armour力挺味全龍奪得總冠軍 龍將們戴「冠軍戰神鏡」遊行。（720armour提供）

記者吳政紘/綜合報導

2023年可說是棒球大年，從年初的世界棒球經典賽，到年底於臺北大巨蛋舉行的亞洲棒球錦標賽，可以說台灣棒球迷是全年無間斷都有精彩的賽事可以關注，而長期耕耘棒球運動的720armour，在今年也贊助許多棒球相關活動，經典賽、中職明星賽...等，其中壓軸登場的就是11月底味全龍的封王遊行，720armour透過贊助龍將們太陽眼鏡，一同感受這睽違許久的榮耀，未來更計畫與球團推出聯盟商品，讓龍迷也能擁有一副專屬配鏡。

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相隔24年味全龍再次拿下中華職棒總冠軍殊榮，這也是職棒屬地主義落實以來，臺北市首座的職棒冠軍金盃，因此味全龍球團安排在11月26日進行封王遊行，路線為臺北天母棒球場至臺北市政府，球員也會搭乘雙層巴士一路與民眾互動。

▲720armour力挺味全龍奪得總冠軍 龍將們戴「冠軍戰神鏡」遊行。（720armour提供）
▲720armour力挺味全龍奪得總冠軍 龍將們戴「冠軍戰神鏡」遊行。（720armour提供）
除此之外，720armour為味全龍製作一款紅白配色的「冠軍戰神眼鏡」，提供給龍將們在遊行時能配戴，此產品全程採用法國G850 Rnew®蓖麻籽油聚合製成；較傳統石化基塑料製程降低碳排46%以上，不僅友善環境、永續地球，配戴時，超輕彈韌防過敏、配戴舒適零負擔，「炸帥」的外型絲毫阻擋不了球員們的「龍光乍現」。

自2019年味全龍回歸中華職棒，在短短不到五年時間就奪得總冠軍，其一原因有人歸功於運動科學的應用，味全龍自回歸中職以來就藉由運科的幫助在訓練、比賽、復健...等項目，這樣的想法也與為了讓太陽眼鏡能夠輔助運動員提升技術水平，長期致力棒球運動視覺研究，投入產官學合作的720armour品牌理念不謀而合。

而在征戰職棒戰場，多位龍將都習慣配戴720armour太陽眼鏡，今年取得外野金手套獎三連霸的天哥郭天信、台灣大賽FMVP徐若熙、鎮守味全游擊大關的張政禹都是愛用者，甚至郭天信在經典賽時也是帶著它讓「世界看見台灣」。

也因此720armour期盼能與味全龍更多的合作可能，並持續溝通推出更多聯名商品，為服務更多球員與球迷，而本次龍光乍現的「冠軍戰神眼鏡」將是第一波，也請球迷朋友敬請期待。

▲720armour力挺味全龍奪得總冠軍 龍將們戴「冠軍戰神鏡」遊行。（720armour提供）
▲720armour力挺味全龍奪得總冠軍 龍將們戴「冠軍戰神鏡」遊行。（720armour提供）

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