中華職棒／味全龍奪冠的秘密武器！720armour冠軍戰神眼鏡

我是廣告 請繼續往下閱讀
除此之外，720armour為味全龍製作一款紅白配色的「冠軍戰神眼鏡」，提供給龍將們在遊行時能配戴，此產品全程採用法國G850 Rnew®蓖麻籽油聚合製成；較傳統石化基塑料製程降低碳排46%以上，不僅友善環境、永續地球，配戴時，超輕彈韌防過敏、配戴舒適零負擔，「炸帥」的外型絲毫阻擋不了球員們的「龍光乍現」。
自2019年味全龍回歸中華職棒，在短短不到五年時間就奪得總冠軍，其一原因有人歸功於運動科學的應用，味全龍自回歸中職以來就藉由運科的幫助在訓練、比賽、復健...等項目，這樣的想法也與為了讓太陽眼鏡能夠輔助運動員提升技術水平，長期致力棒球運動視覺研究，投入產官學合作的720armour品牌理念不謀而合。
而在征戰職棒戰場，多位龍將都習慣配戴720armour太陽眼鏡，今年取得外野金手套獎三連霸的天哥郭天信、台灣大賽FMVP徐若熙、鎮守味全游擊大關的張政禹都是愛用者，甚至郭天信在經典賽時也是帶著它讓「世界看見台灣」。
也因此720armour期盼能與味全龍更多的合作可能，並持續溝通推出更多聯名商品，為服務更多球員與球迷，而本次龍光乍現的「冠軍戰神眼鏡」將是第一波，也請球迷朋友敬請期待。