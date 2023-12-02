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首屆台灣大力士比賽千人響應　立陶宛傳奇Big Z曾破20項世界紀錄

▲立陶宛超人Zydrunas Savickas “Big Z”，被公認是「有史以來最強壯的男人」。（圖／主辦單位提供）
▲立陶宛超人Zydrunas Savickas “Big Z”，被公認是「有史以來最強壯的男人」。（圖／主辦單位提供）

記者廖聿偉/綜合報導

第一屆台灣大力士比賽在台大綜合體育館舉行，現場更有超過千人參與！來自立陶宛的世界大力士冠軍Zydrunas Savickas “Big Z”蒞臨現場，見證台灣最強大力士的誕生，為台灣有史最具規模的大力士比賽。

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為期三天的大力士比賽，包含女子U54量級、U63量級、U73量級、U82&82+量級 ; 男子U70量級、U80量級、U90量級、U105量級和105+量級，並有許多知名選手參與，包含柯龍、中指通和烏恩慈等。

依循世界大力士總會公告規章及台灣力量訓練環境，參與比賽的選手皆須經過「滾木槓推舉：選手在70秒內盡可能完成最多次數的滾木槓推舉」、「農夫走路：選手在總70秒內完成12米〜15米來回跑動」、 「沙包上肩：選手在總70秒內依序由輕而重完成賽道上之三顆不同重量沙包上肩」和「硬舉：選手在總70秒內盡可能完成最多次數的硬舉」四項世界大力士經典競賽項目，考驗其速度、爆發力和最大肌力，以從每個量級選出前五名得主。

除此之外，世界傳奇大力士更蒞臨參與：立陶宛超人Zydrunas Savickas “Big Z”，被公認是「有史以來最強壯的男人」，他的身高191cm，體重近180公斤，在多場力量比賽中打破了20多項世界紀錄，曾獲四次世界最強大力士冠軍、八次阿諾大力士經典賽冠軍、十六次贏得立陶宛最強壯的男人，是力量比賽中極具代表性的傳奇人物。Big Z蒞臨台灣大力士比賽現場，不僅進行頒獎儀式，更現場開放簽名會，近距離與觀眾互動。另外有「滾木槓之神」稱號的Big Z也將於12月2日在現場表演其最知名的滾木槓推舉，讓台灣觀眾見證傳奇大力士的非凡魅力。

首日登場的比賽為女子U54量級、U82&82+量級和男子U70量級，前三名得主分別為：女子U54量級第一名 王令樺、第二名 陳憶筠和第三名 謝凱喧 (選手簡介有這位) ; 女子U82量級第一名 林郁芹、第二名 游英思和第三名 黃譯嫻 ; 女子82+量級第一名 Anna Schuffner、第二名 陳詩涵和第三名 吳獨子。

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