江宏傑剛合體過夜對象！福原愛暴瘦亮相 突洩6字心聲酸度破表
江宏傑與福原愛離婚2年，仍有官司未解決，他昨（1）日與傳過緋聞的小賴（賴晏駒）一起出席活動，表示感情方面還沒準備好迎接新對象，對過往婚姻似乎仍有陰影，與前夫失聯的福原愛則在小紅書平台上曬出積極健身的影片，並標記「健身人的精神狀態」、「見人不如健身」，對江宏傑官司意有所指，被認為酸度破表。
記者江芷稜／綜合報導
福原愛懶理前夫江宏傑的訴求，對於法院要求強制執行，最高恐面臨20年徒刑，她老神在在與橫濱男繼續在東京生活，在小紅書曬出健身、下廚、旅遊的影片，生活過得有滋有味，告知粉絲自己過得很好，「回到原點不忘出心」、「從今開始要為自己」，獲得忠實粉絲擁護。
她近日曬出重訓健身的影片，要挑戰破PR（個人最佳成績），隨即甩手暖身，先是輕鬆完成簡單的啞鈴握推，再挑戰20公斤槓鈴臥推卻推不動，嬌小的身子差點被壓垮，她趕緊向工作人員求救，笑說「我連吃奶的勁都使上了，算了，我還是去打乒乓球好了」，可能是健身有成，福原愛感覺瘦了不少，臉蛋都變尖了。不過她發文標記「見人不如健身」，似乎是針對江宏傑的訴求嗆聲。
而江宏傑在東京召開記者會後，返台不願多談前妻，與過夜對象小賴大方出席活動，還俏皮用手比愛心，完全不避嫌，小賴透露自己已經搬新家，江宏傑曾去參觀還沒住過，好交情不言可喻，但對於婚姻似乎心有餘悸，江宏傑暫時沒有發展新戀情的打算。
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