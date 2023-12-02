歐陽靖為流量遭前夫動粗！她淚曝過去有心魔　業配時非常痛苦

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但也因為經營社群的壓力很大，歐陽靖的前夫被流量制約，遇到別人拍攝更優秀的照片或模仿他的手法，就會崩潰暴怒，數度對她惡言相向甚至出手，連老婆的社群PO文內容都是被完全控制的，還找來一個女網紅教她怎麼經營社群，把PO文內容、修圖跟觸及度都數落一遍，再嚴格規範內容，「在他腦中，所有粉絲都是一個價碼，並不是活生生的人」。
歐陽靖表示，與前夫分開後，自己很厭惡經營網路社群，發業配時內心很痛苦，商品明明就非常棒，自己的內心過不去，最後在網紅「德州媽媽沒有崩潰」鼓勵下，才慢慢走出心裡這一關，她忍不住說「賺流量有什麼錯？當然沒有錯啊，我不應該把過去的創傷誤植到相關聯的事物上」，很感謝近幾年都在發自我療傷的文章，「真人們」粉絲依然不離不棄。網友鼓勵她走出陰霾，「德州媽媽沒有崩潰」表示，「還好你有聽勸！流量是自己努力來的，拿流量變現沒有什麼不對，它是創作者持續創作的動力之一！」
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