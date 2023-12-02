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歐陽靖為流量遭前夫動粗！她淚曝過去有心魔　業配時非常痛苦

▲歐陽靖因為流量遭前夫惡言相向，因而對經營社群產生厭惡感。（圖／翻攝自歐陽靖FB）
▲歐陽靖因為流量遭前夫惡言相向，因而對經營社群產生厭惡感。（圖／翻攝自歐陽靖FB）

記者江芷稜／綜合報導

女星歐陽靖2020年與日籍老公結婚，於2022年離婚，獨自養育孩子，她與前夫過去很恩愛，卻因為送了一台相機給老公，他轉型當攝影師後追逐名利，為網路流量所影響，經常情緒失控，甚至對她動粗，導致家庭破裂，歐陽靖一度很討厭被說「賺流量」，但如今她認為業配、開團不是壞事，「自己的心魔要靠自己去克服」。

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▲（圖／翻攝自「歐陽靖」臉書）
▲歐陽靖與攝影師前夫離婚後，獨自養育孩子。（圖／翻攝自歐陽靖臉書）
歐陽靖剖析自己的心魔，認為自己討厭流量的關鍵，還是跟前任有關，因為前夫當攝影師的日子裡，是一個視「按讚數」如生命的人，與他相處的日子，每天都聽他在講流量、觸及度等專有名詞，他在短短1年就靠自己經營社群，粉絲數從1萬多暴漲到70幾萬，沒有買粉、沒有機器人。

但也因為經營社群的壓力很大，歐陽靖的前夫被流量制約，遇到別人拍攝更優秀的照片或模仿他的手法，就會崩潰暴怒，數度對她惡言相向甚至出手，連老婆的社群PO文內容都是被完全控制的，還找來一個女網紅教她怎麼經營社群，把PO文內容、修圖跟觸及度都數落一遍，再嚴格規範內容，「在他腦中，所有粉絲都是一個價碼，並不是活生生的人」。

▲▼歐陽靖謝謝RK依然愛她。（圖／翻攝自歐陽靖臉書）
▲歐陽靖表示過去前夫因為流量對她惡言相向，讓她內心產生心魔。（圖／翻攝自歐陽靖臉書）
歐陽靖表示，與前夫分開後，自己很厭惡經營網路社群，發業配時內心很痛苦，商品明明就非常棒，自己的內心過不去，最後在網紅「德州媽媽沒有崩潰」鼓勵下，才慢慢走出心裡這一關，她忍不住說「賺流量有什麼錯？當然沒有錯啊，我不應該把過去的創傷誤植到相關聯的事物上」，很感謝近幾年都在發自我療傷的文章，「真人們」粉絲依然不離不棄。網友鼓勵她走出陰霾，「德州媽媽沒有崩潰」表示，「還好你有聽勸！流量是自己努力來的，拿流量變現沒有什麼不對，它是創作者持續創作的動力之一！」

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