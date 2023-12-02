大甲媽祖南巡人員疑似食物中毒　周春米探視指示速查

大甲鎮瀾宮媽祖南巡至東港鎮的歷史百年活動中，意外爆發疑似食物中毒事件。截至晚間9:30，共有69人送醫，其中1人住院，8人留院觀察。緊急情況下，縣長周春米即刻趕抵醫院探視病患，呼籲民眾安心，同時要求當地衛生單位迅速查明原因。
記者莊全成／屏東報導
縣府表示，疑似食物中毒事件是在二日下午4:42由醫院通報，指示大甲媽祖南巡工作人員出現相關症狀。緊急應變中，消防局派出14車次迅速將病患分送至東港輔英及安泰醫院。至晚間9:30，有69人就醫，其中檢傷二級4人、三級59人、四級6人，目前1人住院，8人留在醫院急診室觀察，另有60人症狀獲得舒緩出院。
接獲報告後，周春米立即指示東港衛生所主任及員工前往兩家醫院，隨時掌握病況，晚間也親自前往醫院探視病患，呼籲留觀民眾遵從醫囑，縣府將提供全力協助。
目前衛生局已展開攝食調查，並根據食品安全衛生管理法進行現場衛生稽查，同時進行疑似食品中毒的調查與環境檢體採樣。縣府強調將儘速完成調查，為公眾揭曉事件原委。
衛生局提醒民眾，不論外食或自烹，務必注意餐廳衛生狀況，避免生食，確保食材充分煮熟、妥善保存，並謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要澈底加熱」等五項原則，以預防食物中毒事件的發生。