藍營女戰神遭判刑未上訴！參選立委恐遭剃除 林俊憲可望輕鬆連任
國民黨徵召台南市議員王家貞參選立委，挑戰民進黨現任立委林俊憲，不過王家貞今年3月被台南地院依偽造文書罪判刑7個月，並宣告緩刑2年，且未在上訴期間提起上訴，全案於今年4月底定讞。《公職人員選舉罷免法》今年5月修法通過排黑條款，因案遭判刑定讞者，緩刑期間不得登記為候選人，王家貞日前雖完成立委參選登記，但中選會在審查資格時，恐將遭到剃除，無法參選，林俊憲有望輕鬆連任。
記者何哲欣／台北報導
對此，王家貞聲明回應，自從政以來，堅持乾淨選舉清白從政，但是，一直有一股邪惡勢力想要殲滅他，如遭受惡法之助理費案迫害一事，他選擇坦然面對惡法，因此此次參選立委也是冀望能進入立院修惡法建公義，未料卻在辛勤努力數月之後，再遭毁憲剝奪公民權之剛修好之《選罷法》迫害，立委諸公如此修法是民主？是人權？
他說，不會辜負選民鄉親對他的期許與厚愛，懇請大家拭目以待家貞的有所為，請鄉親看看他如何對抗這股邪惡勢力，為建立真正的公義人權國家而努力。
王家貞是在前年被檢調單位懷疑涉嫌詐領助理費，被大規模搜索約談並以50萬元交保，王家貞交保後大動作開記者會喊冤，稱自己從政20幾年來，一向清廉自持，沒有貪污、沒有人頭、沒有詐領。
檢方事後查出，王家貞並未中飽私囊貪污，改依偽造文書罪嫌起訴，台南地院審理後，也依偽造文書罪判刑7月，得易科罰金，宣告緩刑2年。王家貞收到判決書後可在20天內提起上訴，但王家貞卻疑似忘了，未提起上訴，全案定讞。
而依《選罷法》規定，緩刑期間無法登記為候選人。中選會將於12月15日審定並公佈立委選舉候選人名單，屆時王家貞恐被剔除在候選人名單以外。