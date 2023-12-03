林道遠妻管嚴！1個月零用錢只有2千元 慘靠捐血換超商點數補貼
36歲男星林道遠和老婆靜香（張淨婷）結婚8年，育有一雙兒女。夫妻感情甜蜜，經常一同上節目。不過，2人日前上緯來綜合台《女王大人》，林道遠卻埋怨老婆，每個月只給他2千塊零用錢，更悲慘的是，他為了增加額外零用錢，看到捐血車寫著「捐血500cc送600點便利商店點數券」，立刻挽起袖子加入捐血行列，讓眾人聽了一陣鼻酸。
記者黃盈容/綜合報導
林道遠申訴老婆靜香每個月給她的零用錢真的太寒酸，1個月竟然只有2千塊，他更當場在節目上秀出錢包，裡面僅剩3張百元鈔。而且不僅如此，林道遠每個月還要拿出同等值的發票、收據，才能換得下個月的零用錢，如果這個月的發票數字不對，就還得四處跟別人要發票湊成數，誇張行為現場一片人聽了好吃驚。
林道遠說，之前走過捐血車，聽到捐血送便利商店點數券，二話不說直接上了捐血車，主持人曾國城聽了不禁一陣鼻酸，上前給他一個大大擁抱。對此，靜香則解釋，林道遠從婚前就是個沒有存錢習慣的人，有多少就花多少，婚前帳戶裡更是連1萬塊都不到，所以2人就協議婚後就由她負責理財。
靜香也平反，透露家裡有個家用零錢包，林道遠吃完飯後就可以從裡面拿錢補到自己的錢包，等於那2千是他實花的零用錢，飯錢並不包含在內。最後在主持人調解下，林道遠也喊出希望零用錢能多一點，沒想到靜香竟然馬上接話說「2千1」，僅僅多100元，讓大夥笑翻。
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