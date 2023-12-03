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散發愛讀書角落　三發基金會攜手新光銀行注入多元學習體驗

▲學童體驗操作自助還書機。（圖／三發基金會提供）
▲學童體驗操作自助還書機。（圖／三發基金會提供）

記者黃文德／綜合報導

三發教育基金會再度啟動「散發愛讀書角落計畫」。其中，引人注目的「南市圖班訪活動」已於10月展開，邀請五所偏鄉國小學童至南市圖新總館進行參訪，學童除了可認識館內設施之外，還有三發基金會與新光銀行分別主持的繪本說故事及兒童理財課程，為活動注入多元的學習體驗、豐富閱讀樂趣。

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▲兒童理財課程由新光銀行員工擔任講師志工。（圖／三發基金會提供）
▲兒童理財課程由新光銀行員工擔任講師志工。（圖／三發基金會提供）
活動邀請來自臺南市安南區、仁德區、西港區與新市區的五所偏鄉國小學童至南市圖新總館。除了帶領學童認識館內設備、體驗自助借還書機，亦由館員逐一與學童介紹兒童區各項規劃及使用方式。藉此擴展學童們的視野，激發對閱讀的興趣。

特別值得一提的是，這次活動三發教育基金會受到新光銀行的支持與贊助，進一步豐富了活動內容，學童們參與「理財小教室」課程，並聆聽理財主題的繪本說故事《Save It！》與《我會善用零用錢了!》，為孩子們帶來更多實用的知識、培養學童的基本金錢觀念。

▲三發教育基金會有獎徵答橋段，學童踴躍應答。（圖／三發基金會提供）
▲三發教育基金會有獎徵答橋段，學童踴躍應答。（圖／三發基金會提供）
而活動結束後，三發基金會與新光銀將捐贈共百本兒童繪本給予參訪的學校，期望可添助各校的圖書資源、播灑閱讀的種子。

「散發愛讀書角落計畫」為基金會近年推動「閱讀教育」的重點計畫之一，截自今年已與四個館所，如國家電影及視聽文化中心、國立科學工藝博物館、臺南市立美術館及臺南市立圖書館新總館合作。更多活動報名及相關資訊可上三發教育基金會粉絲專頁，即可第一手接收最新活動資訊。

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