變天就膝蓋疼痛！醫：不一定膝關節炎　出現「3徵兆」快保養膝蓋

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新光醫院復健科主治醫師林於廷說，膝關節不舒服很常見，不一定都是膝關節炎，但首先可用一套簡單的方法自我檢測膝蓋健康，若大於50歲、早上起床膝蓋會僵硬、膝蓋活動時會有聲音、膝蓋附近骨頭壓了會痛、膝蓋外觀有不對稱或不尋常骨凸、膝蓋有發熱情形，若這些徵兆出現3個以上，且膝蓋不時會痛，會建議要快點保養膝蓋。
醫教膝蓋保養、運動
至於日常保養膝蓋的方式，則包含減重；運動，例如有氧運動、肌力訓練或太極等；避免反覆長時間蹲踞或跪姿。
若膝蓋不適沒有改善，即須就醫，林於廷表示，可對膝關節採注射治療，包含類固醇、玻尿酸，及再生療法如高濃度葡萄糖、高濃度自體血小板PRP，及羊膜毛膜移植物等，但都需搭配患者運動保養，方能有加乘效果。
林於廷也說，某些民眾聽到類固醇會緊張，必須為類固醇平反，因為當嚴重急性疼痛時，類固醇可以有效控制過度的發炎，且局部注射會造成身體的負擔其實微乎其微，且大多為單次使用，不會長期注射。
至於玻尿酸，本來就是人體會分泌來潤滑關節的物質，當關節內玻尿酸含量變少，每半年給予補充，可以減少活動上的卡卡、不適，但實際上能否讓軟骨重新生長則仍未知，目前傾向使用較大分子量的玻尿酸，以達更持久的潤滑能力。
若要真正改善關節退化，大多數醫師會選擇再生治療，其目的並不在消炎或潤滑，而是給予組織修復所需要的成分，並減少活動時的疼痛，通常需要一套療程，過程中會經歷短期生長的痠脹，注射後會建議不得使用消藥，以免修復受到影響。
不過林於廷表示，再生治療必須考慮患者的身體狀況、血液品質與病情嚴重程度，並不是每人都適合，治療的方式也因人而異，須經醫師評估並討論後，才能找到最合適的方案。
🟡膝蓋保養注意事項
📍以下6徵兆出現3個或以上，須加強保養
1、大於50歲
2、早上起床膝蓋僵硬
3、膝蓋活動會有聲音
4、膝蓋附近骨頭壓了會痛
5、膝蓋外觀有不對稱或不尋常骨凸
6、膝蓋會發熱
📍日常保養方式
◾減重
◾運動，例如有氧運動、肌力訓練或太極等
◾避免反覆長時間蹲踞或跪姿
📍若不適始終未改善，可對膝關節採注射治療，包含類固醇、玻尿酸及再生療法等，並搭配運動處方