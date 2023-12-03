大巨蛋首戰今開打朱立倫讚功臣 蔣萬安：感謝李四川幕後團隊功勞
國民黨主席朱立倫表示，大巨蛋是靠台北市長蔣萬安才完成，前台北市長柯文哲則諷大巨蛋是時代的悲劇，他花了很多力氣才讓大巨蛋變得更安全一點。蔣萬安今（3）日表示，市府一直站在市民權益著想，希望讓大巨蛋在符合安全規範下使用，並要再次感謝副市長李四川，是幕後的最大功勞，以及市府團隊的努力，告訴全世界台北有大巨蛋。
記者邱新博／台北報導
大巨蛋歷史性的首場比賽今天開打，更是首場國際賽，現場湧入1.7萬人；身著一身台灣隊球衣的蔣萬安受訪時表示，「會盡情的嘶吼，回歸到球迷的身份，只要是球迷看球就是完全嘶吼，並且加油；尤其今天國人非常的關注，如果我叫得太大聲，也不要太驚訝。」
對於明年讀賣巨人來台，是否有機會開放到4萬人？蔣萬安表示，尊重棒協和遠雄專業評估，北市府接下來基於安全考量，由少而多、逐次漸增，慢慢增加觀賽人數，先是開放1.3萬人，這一次開放1.7萬，希望大概在1年之內完成滿載測試。
針對朱立倫稱讚「大巨蛋是蔣萬安功勞」，但柯文哲諷是時代悲劇？蔣萬安回應，市府團隊上任後不只面對大巨蛋，對於每項重要建設或各項議題，都秉持面對問題、解決問題為市民權益著想，所以展現積極溝通、展現執行力，希望讓大巨蛋在符合安全規範下啟用。
蔣萬安說，要再次感謝李四川，是最大幕後功勞，也要謝謝副市長林奕華，督導體育局在整個過程統籌協調，市府團隊共同努力，告訴全世界「台北有大巨蛋」。