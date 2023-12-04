▲孩子異位性皮膚炎「痛到眼渙散」醫：善用「Soak and Seal」把握出生黃金打底期

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▲圖說：異位性皮膚炎新生兒人數逐年上升
父母雙方有過敏史 孩子異位性皮膚炎機率多3倍「看到小baby身上脆弱的肌膚『流湯流汁』的慘狀，真的很難過」安瑟美膚整形外科診所院長鄭惠文醫師分享一名異位性皮膚炎寶寶「小寶」（化名），就診時身上皮膚乾裂、痛到眼神渙散，由於皮膚問題連帶影響睡眠與生長發育，和同齡孩子相比，小寶身形明顯瘦小，雙眼也流露著無比疲累，令醫護人員備感不捨。
鄭惠文醫師表示，問診後發現小寶二個月大臉部就開始出現紅、癢、乾燥、脫屑等症狀，病病惡化嚴重時不僅皮膚乾裂、晚上睡覺會不自覺搔抓，傷口破皮後更在床單留下湯汁與血痕。
事實上，台灣每年嬰幼兒新生發異位性皮膚炎個人數高達1.5-2萬例，且盛行率逐年上升，7成以上異位性皮膚炎原因與遺傳有關，父母中任一人有過敏體質（指所有過敏型態，非只限皮膚過敏），孩子罹患異位性皮膚炎即升高2-3倍；若父母雙方都有過敏史，孩子罹病風險更高達3-5倍。
鄭惠文醫師提醒，嬰幼兒的異位性皮膚炎在治療初期到中期階段，藥物治療與居家照護比例應佔各半，但到治療後期時，居家照護重要性提高到6成，略高於藥物治療，更需要注重日常保養護理相關輔助治療，幫助孩子的皮膚屏障補充所需營養。
照顧異位性皮膚炎肌膚 Omega3、6、9黃金保護不可少鄭惠文醫師表示，異位性皮膚炎的清潔淨膚與保濕工作，首要應掌握減少刺激與萃取物來源天然兩大原則。其中，幫助建立肌膚保護力的黃金成分包括Omega3、6、9以及維他命E和植物固醇。
鄭惠文醫師解釋，Omega3、6、9三者同時具備相較只有其中1或2者，在皮膚舒緩及修復上效益更佳。Omega3與6常見原料來自於大麻籽油；Omega9則常見於芥花油萃取，維他命E極植物固醇(又名植醇)也常見於大麻籽油與芥花油成份中。另外，配合具有保溼效益的橄欖油及米糠油，會是更理想優質的保濕屏障。
目前少數專門針對異位性皮膚炎的複合式泡澡異位性舒膚沐浴油，以及能夠舒緩肌膚與強化修護皮脂膜的異位性修復乳，皆從大麻籽油與芥花油中萃取Omega3、6、9及維他命E，結合天然大豆油脂、橄欖油、米糠油、角鲨烯、玻尿酸鈉等成分，可幫助皮膚健康、穩定膚況，配合「SoakandSeal」原則(泡澡補水與密封鎖水)，有助於穩定膚況及每日妥善護理。
SoakandSeal做足補水與保濕 穩定膚況打好基底鄭惠文醫師強調，異位性皮膚炎的居家護理重點在於「補水」與「鎖水」、建立好肌膚保護，以寶寶來說，透過「SoakandSeal（泡澡補水與密封鎖水）」兩大步驟，有助於穩定皮膚與補強表層屏障。這種護理方式在國外，已是許多異位性皮膚炎寶寶的洗澡日常，泡澡補充水分、讓皮膚角質維持濕潤、幫助傷口癒合；角質濕潤時再塗抹異位性皮膚炎適用的乳液，讓皮膚吸收更多成份。
鄭惠文醫師提醒，嬰兒皮膚角質層厚度約1mm～1.5mm，僅成人的1/3，因此，嬰兒皮膚吸收與穿透性較快速，使用保養品要更謹慎，須以植物成分為主，也要留心避開常見的Paraben系統防腐劑、SLS、SLES、酒精、香料。國際亦有研究指出，加強皮膚保濕能軟化及舒緩皮膚，增加角質層的含水量，有機會降低抗發炎藥物的使用。
▲圖說：以溫水沐浴淨膚，洗後3分鐘內擦乳液保濕
Soak&Seal保養，家長們還須注意：精準掌握時間與溫度才有效——
1.每日泡澡十至十五分鐘，務必用溫水而非熱水。2.使用溫和不含鹼劑的沐浴品，勿用肥皂(nosoaps)。3.起身後，用毛巾輕拍皮膚不要擦拭，並保留表層些微水分。4.三分鐘內塗抹保濕乳液/乳霜，這點相當重要，若未即時鎖住水分，肌膚可能變得更加乾燥。
異位性皮膚炎猶如未爆彈 預防勝於治療現代社會許多人都有高過敏體質，加上環境中PM2.5空氣汙染等過敏原氾濫，都是加速異位性皮膚炎惡化的風險因子。除了在寶寶出現症狀後開始治療外，也建議出生就開始保養，以降低異位性皮膚炎的發生機率。
鄭惠文醫師建議，還沒有出現異位性皮膚炎症狀的寶寶，可執行居家保養「Soak&Seal（泡+塗）」，研究顯示可延緩或減少四歲後過敏三聯症（AllergicTriadorAtopicTriad）－異位性皮膚炎、支氣管炎與氣喘的發生」。
對異位性皮膚炎寶寶及成人患者來說，務必注意在接受治療的同時，居家保養更要細心；只要遵從醫囑正確用藥，並在日常生活中盡量遠離誘發因子，均衡飲食，以及選用成分溫和的專屬保養品，提供皮膚所需的照護，就有很大機會降低異位性皮膚炎症狀發作的惡性循環，享受健康的生活品質。
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