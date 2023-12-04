▲風華醫療集團拓點桃園　以公益回饋在地開展全新里程

風華醫療集團拓點回饋在地 以實際善款捐贈樂活育幼院【健康醫療網／記者王冠廷報導】風華醫療集團從2002年成立至今，已經超過20年，今在桃園開拓第8家整形外科診所，風華是台灣知名結合整外科手術、顎顏面整形、植髮手術、美容矯正牙科等醫學美容專業領域複合式醫美診所。風華醫療集團一直以「安全」為基軸，高醫療技術與服務為核心，此次風華桃園整形外科診所是由整形外科權威高義盛醫師、顎顏面外科專家謝明吉院長、整形外科謝松育院長及陳宣妤醫師等多位經驗豐富的醫界好手組合的醫師團隊，為風華再度開拓新的里程碑，風華醫療集團也有感於取之於社會更應回饋於社會，展院之際更以實際善款捐贈財團法人桃園市樂福社會福利基金會附設桃園市私立樂活育幼院，用公益回饋地方，未來也會積極與地方公益團體合作。
我是廣告 請繼續往下閱讀
關懷弱勢兒少群體助力妥善發展 風華不落人後風華醫療集團有感於取之社會、回饋於社會，以實際行動捐贈善款，牽起醫療院所與在地公益團體的合作橋梁，也希望引導外界多關心我們社會的兒少機構，從根本幫助打造一個充滿愛與關懷的社會，讓每個孩子都能在穩定的環境中成長，故於開幕儀式當天邀請桃園在地的兒少公益團體：財團法人桃園市樂福社會福利基金會附設桃園市私立樂活育幼院，是一個提供孩子穩定安全照顧、幫助孩子與社會更好的接軌，用充滿愛心和耐心的宗旨扶持需要幫助孩童的安置機構。開幕活動當天由風華總院長高義盛醫師為代表致贈善款支票；桃園市私立樂活育幼院 院長 吳美蘭回贈感謝狀，象徵合作邁出實質的一步，除了善款捐贈更規劃義剪活動，未來將計畫為育幼院孩子舉行義剪，以愛為出發點並安排實際作為，用公益牽起合作緣分，回饋在地回饋社會，讓醫療院所與公益團體能夠互助圓滿，更期待能號召在地賢能一同加入支持弱勢群體，讓在地需要幫助的人能有更好的資源。
▲風華醫療集團 風華桃園整形外科診所熱心捐贈桃園市私立樂活育幼院扶持在地弱勢群體(左起貴賓郭緒東院長、林欐雅執行長、謝明吉院長、高義盛總院長、桃園市私立樂活育幼院 吳美蘭院長、謝松育院長)
風華醫療集團成立桃園複合式診所 帶給愛美民眾更便利的醫學美容專業風華醫療集團以專業、精進、昇華為團隊理念中心，旨在提供專精角度評估每位來賓並建議適當的項目，風華醫療執行長林欐雅表示除了要帶給民眾勇於去追求更理想的外型條件的勇更要讓愛美民眾在一個安全、安心又方便的療程環境中完成手術療程，所以抱持著回饋各地民眾美的理念，也在今年拓點插旗桃園中正路，鄰近桃園火車站，提供給愛美民眾方便、舒適的諮詢體驗。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60113
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw