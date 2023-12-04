MLB／曾率領美國隊贏下經典賽冠軍！Jim Leland正式入選名人堂
美國棒球名人堂今(3)日公佈了今年度入選名單，前底特律老虎名將，78歲的Jim Leland在一個由經理、高階幹部和裁判組成的現代委員會當中，16票中共獲得了15票，正式入主名人堂。而前洋基隊球員、生涯曾擔任水手、洋基、紅人、小熊等隊總教練的Lou Piniella獲得11票，差1票；前球員、國家聯盟主席Bill White獲得10票，差2票入選。
實習記者陳品翔/綜合報導
Jim Leland在美國職棒擔任總教練的22個賽季中，共計取得了1769勝1728敗，勝率.506的成績，其中包括以管理身分率領佛羅裡達馬林魚隊，在1997年奪下世界大賽冠軍被宣布入選。Jim Leland在1963年9月21日，以捕手身份與底特律老虎隊簽約，開始了他的棒球生涯。他在老虎隊作為小聯盟球員度過了7個賽季，但最終並未升上大聯盟，而是轉往教練發展。
爾後Jim Leland回到熟悉的老虎隊擔任主帥，並於2006年和2012年，隨老虎隊奪得聯賽冠軍，並3度獲得最佳經理獎提名，目前則是擔任投手前田健太的特別助理。
Jim Leland也被任命為2017年世界棒球經典賽美國隊的總教練。在他的帶領下，美國隊贏得了2017年經典賽的冠軍，也使得Leland成為唯一1位，贏得世界職業棒球大賽冠軍和WBC冠軍的總教練，他也在今天正式通過票選，順利入主棒球名人堂。
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