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吳欣盈兩度「邱泰源」當「費鴻泰」　邱笑回：咖啡喝多點

▲民進黨立委邱泰源被擔任主席的民眾黨立委吳欣盈2度誤喊為國名黨立委「費鴻泰」的名字。（圖／取自立院直播）
▲民進黨立委邱泰源被擔任主席的民眾黨立委吳欣盈2度誤喊為國名黨立委「費鴻泰」的名字。（圖／取自立院直播）

記者林志怡／台北報導

民眾黨副總統參選人、立委吳欣盈今日上午擔任立法院衛環委員會召委，排審「人工生殖法部分條文修正草案」，卻2度於介紹民進黨立委邱泰源時，誤喊為國名黨立委「費鴻泰」的名字，第一次喊錯時尷尬連笑3聲後道歉，第2次則連聲英文、台語、中文混雜道歉，邱泰源則開玩笑要吳欣盈「咖啡喝多點。」

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吳欣盈今日上午出席立法院衛環委員會會議，但表定開會時間9點時卻不見人影、遲了2分鐘才急忙走出電梯，當媒體詢問是否遲到時，連聲表示「我還在視訊」，匆匆進入辦公室，也導致衛福部長薛瑞元的會前聯訪取消。

但今天吳欣盈的失誤還不僅於此，邱泰源約於9點17分左右抵達委員會，但吳欣盈於介紹時，看著手中的文書宣讀時卻稱，「現在介紹，費鴻泰，費……」

唸到一半，吳欣盈發現人名和現場委員對不上，抬頭瞪大眼看了邱泰源一眼，接著低頭再次確認文件，接著明顯歪頭皺眉、思考3秒後更正為，「邱泰源，委員」，接著尷尬燦笑，對邱泰源說了聲「拍謝，召委」，並呵呵連笑3聲，邱泰源則如常起身向在座其他委員、官員示意。

然而，吳欣盈在邱泰源上台進行詢答前，再度把「邱泰源當費鴻泰」，一句「下一位請費鴻泰費——」脫口而出，但半路急踩煞車，改口加重語調更正為「邱泰源」，惹笑與會官員與立委，她本人也尬笑自嘲表示，「Sorry我早上還沒喝咖啡（台語），拍謝拍謝。」

接著吳欣盈又尬笑數聲表示，「完全不同的委員，I’m really sorry」、「邱泰源邱委員，召委拍謝」，接著向走上質詢台的邱泰源欠身致意。

邱泰源上台時神色如常，接著請衛福部長薛瑞元上台，但問候擔任主席的吳欣盈時，隨口附上一句「咖啡喝多點（台語）」，接著大笑數聲、先後看向吳欣盈與其他與會官員、委員，似乎對其此不以為意，並開玩笑道「這表示咖啡不夠好。」

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