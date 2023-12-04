▲他患強迫症「啃咬雙手、挖取眼球」吃藥無效　「1新療法」有效改善身心病況

我是廣告 請繼續往下閱讀
強迫症依症狀可區分2大類 致病因一次看台北慈濟醫院身心醫學科李嘉富醫師指出，強迫症屬於廣義焦慮症的一種，其症狀可區分為強迫思維及重複行為兩大類。強迫思維指的是不斷重複出現且不受控制的聯想或疑慮，這會讓病人感到極度不安或煩躁；重複行為則指病人為了減輕強迫思維帶來的情緒反應，而無法控制地執行一些重複性、儀式性的行為。
目前可知強迫症的致病成因可能有家族遺傳、神經傳導不平衡、壓力事件誘發等多種因素，在台灣強迫症的盛行率約2％～3％，但有可能會因為症狀不明顯導致不易診斷，實際患病人口可能高於統計數據。
藥物治療＋認知行為治療為主 3成反應不佳李嘉富醫師說明，強迫症的診斷通常會透過問診來了解病人的思考及行為是否影響到日常生活，並藉由美國精神病學會準則(DSM-5)的標準協助判斷。而治療方式包含藥物治療及認知行為治療，一般而言，會以藥物治療加上行為治療為治療首選，但是大約有三成的病人對於藥物療效反應不佳，此類「頑固性強迫症」病人的生活品質會依疾病嚴重度受到不等的影響。
重複穿顱磁刺激術 調控情緒迴路「重複穿顱磁刺激術(rTMS)」主要是利用電磁感應原理，透過磁場在腦部誘發微電流刺激，使與情緒相關的大腦區域血流量增加及調控情緒迴路活性。根據精神科頂尖期刊《Archives of General Psychitry》所發表的試驗結果顯示，高頻刺激大腦左外側前額葉的皮質區域能夠使其血流量增加及調控情緒迴路活性，進而產生對憂鬱症的治療效果；對於右外側前額葉的皮質區域以低頻刺激則能抑制過高的情緒迴路，能有效控制焦慮症等病情。
美國食品和藥物管理局已允許「深部經顱磁刺激(deep TMS)」用於治療強迫症，衛福部也於2018年通過重複穿顱磁刺激術於臨床使用，目前重鬱症是國內主要的適應症，但只要有充分的醫病共享決策，即可執行強迫症治療。
rTMS治療副作用多屬輕微 服藥半年無改善可考慮李嘉富醫師指出，重複穿顱磁刺激術每次建議治療時間約20至40分鐘，一個完整療程為10至20次，整體療程時間與次數則由醫師視病人情況而定。則臨床上常見的副作用大多為治療後頭暈、頭痛或治療部位疼痛，但都屬於反應輕微且經短暫休息後即可緩解。
李嘉富醫師建議，若已服用藥物達半年以上卻自覺無改善者，可諮詢身心科醫師，由醫師視其病況制定妥適療程，治療過程中若有任何不適，則務必主動告知。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60077
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw