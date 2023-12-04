▲當醫師宣告必須長期洗腎，我該知道些什麼？

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洗腎廔管一般可分自體與人工兩種。如果動脈與靜脈的通暢度還不錯，會優先考量以自體廔管，好處是能長期使用、維持度也較好。但若是動脈有內膜增生、狹小，或是靜脈管徑太細、內壁太厚甚至出現纖維化情況時，就會考量要使用人工廔管。
自體廔管是以自己的動脈接上靜脈，讓動脈的血液流入靜脈中；而人工廔管則是在皮下埋入人工血管，一端接動脈、另一端接靜脈。兩種廔管的植入都算小手術，約可在一小時內結束，也均採局部麻醉且不必住院。只是自體廔管會需要三個月成熟期或更久的時間才能上針洗腎；而人工廔管成熟期相對較短，大約一個月左右就能上針。
Q２：洗腎廔管能用多久？廔管阻塞要「通血管」是如何進行？
無論是自體或人工洗腎廔管，若無定期保養，日後很有可能發生阻塞或狹窄情況；一旦發生洗腎廔管突然不能用，透析治療將被迫中斷，必須進行緊急處理，不僅危險也頗耗費時間。因此，當洗腎管路開始出現狹窄情形時，就必須以氣球擴張術（Percutaneous Trans-luminal Angioplasty, PTA）處理，也是俗稱的「通血管」。
氣球擴張術PTA是為了解決洗腎廔管狹窄阻塞問題，通常採用微創方式，只要以血管照影方式，將導管穿過廔管狹窄位置，用氣球撐開血管，讓血流順利通過即可，只需15分鐘就可結束。不過，一旦同一個部位有反覆性氣球擴張處理需求時，即應考慮置放支架。
Q３：廔管中「放支架」的作用是什麼？「通路重建」又是什麼？
在血管狹窄處置放血管支架，可延長再次狹窄的時間。原則上，若洗腎病患在三個月內連續同一個部位出現狹窄情況時，便可透過健保申請置放含覆膜的血管支架。「覆膜支架」的好處是有塗抹抗凝血劑，通暢度會較一般裸金屬支架更好，效果不錯且幾乎可永久置放。
一般洗腎時程約每周三次，在如此高頻率下，廔管終究可能會有報銷情況，所以當洗腎廔管的上針點已經殘缺不全無法繼續使用，就必須進行「通路重建」，此時會建議換上新的人工廔管以較早重回規律洗腎。
Q４：最新的自費「矽膠即穿型廔管」適合我使用嗎？真的可以馬上洗腎使用？
對於已經在洗腎的病人，如果原先是使用自體或傳統人工廔管，且又需要進行通路重建時，目前也有可立即上針的「矽膠即穿型廔管」，不僅快速方便，也能立即移除原本的鎖骨下靜脈管路，消除過敏或其他不適反應。
比起傳統人工廔管需等待約一個月、自體廔管會需要三個月或更久，病患也較會感到不適，「矽膠即穿型廔管」能在廔管埋入後隔天立即上針、洗腎完也更容易止血，是屬於新的技術，因為其血管材質較厚，能減少血管後壁被穿破、也比較容易與組織黏合，適合需要立即洗腎的病人。
Q５：洗腎廔管日常保養怎麼做？如何知道有沒有阻塞？
不過，洗腎廔管若能好好照護、規律回診、定期追蹤，還是能夠使用很久，李應陞說，心臟血管科門診中有各種工具可以評估廔管的狀況，「定期進廠維修，能避免突發性廔管停掉而無法洗腎的狀況發生。」並提醒病患可於居家使用聽診器判斷血流聲音：當聲音出現改變也表示可能出現問題；或者可於每次洗腎時詢問該中心護理人員自己的洗腎狀況，以便及早發現異狀，儘早回診評估，免於受再次開刀的傷害。
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