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2個月大嬰發燒燒出腦膜炎　竟是「這1種腸病毒」誘發

▲2個月大嬰發燒燒出腦膜炎　竟是「這1種腸病毒」誘發
▲2個月大嬰發燒燒出腦膜炎　竟是「這1種腸病毒」誘發

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】2個月大的陳小弟發燒39.9度，至醫院急診求助。生命徵象、意識狀態以及身體各部位外觀檢查都無特別發現，咽喉也沒異狀，卻發現囟門凸起。醫師建議父母，讓陳小弟接受腰椎穿刺檢查腦脊髓液，沒想到隔天居然發現其感染「人類副腸孤病毒」引發腦膜炎。

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人類副腸孤病毒　與腸病毒感染症狀相似

林新醫院小兒科余震堂醫師指出，人類副腸孤病毒為腸病毒的一種，有報導指出，2022年5月以來，在美國多個州開始大量傳播。此病毒主要通過呼吸道飛沫或糞口途徑傳染，好發於5歲以下兒童，臨床表徵常為無症狀、紅疹、腸胃道或呼吸道等輕症，與一般腸病毒感染症狀相似。其中以第一和第三型最為常見，特別是第三型，易引起新生兒敗血症或中樞神經系統感染等重症。

腦膜炎常見頭痛、頸部僵硬　嚴重恐致命

腦膜炎最常見的症狀是頭痛和頸部僵硬。其他症狀還包含精神錯亂或意識/張力改變、嘔吐、畏光或無法忍受大聲的聲響等。兒童通常只會出現一些非特異性的症狀，如躁動不安、易怒、精神萎靡或餵食困難。而由腦膜炎雙球菌引發的腦膜炎，就可能伴隨特定形態的皮疹。腦膜炎的病原體可能為病毒、細菌、黴菌或寄生蟲。由於腦膜炎的發炎位置接近大腦和脊髓可能致命，因此被歸為急重症。

嬰幼兒出現這些狀況恐侵犯到腦部  恐留後遺症

余震堂醫師表示，新生兒的腦膜防護膜並不夠緻密，感染發燒都有可能會影響小寶貝的腦膜。初期症狀不明顯，中後期才會出現小孩活力差、張力不好、肢體無力，或是張力變強甚至抽搐，但此時大部分都已侵犯到腦部，就算治癒也會有比較多的後遺症。提醒家長可以藉由觀察孩子精神、活力和食欲，及觀察孩子的肌肉張力來發現病況，一旦發現病症，要盡快向有經驗的兒科醫生求診。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60079

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