挺美好音樂會9日登場！金鐘主持人邵大倫上陣　神經元激情開唱

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台南出身的YoungLee則是首屆《大嘻哈時代》冠軍，從國華街甜甜圈店走到稱霸台饒舞台，創作仍保有初衷，以其誠懇、純粹的熱血擄獲歌迷的心；有「新生代饒舌詞王」美稱的神經元，曾征戰《大嘻哈時代2》，週六將在「挺美好音樂會」重現YouTube上觀看次數破百萬的〈台大醫學Freestyle〉等歌曲；「人人有功練」顏冠希JY、魏買加、洛克預計共同演唱〈台灣這裡〉，rap出台灣美好的日常景象和歷史，以及在自由民主中長出的多元文化樣貌。
來自阿美族的Ilid Kaolo以莉高露為金曲獎最佳原住民語歌手，唱腔多元，時而渾厚、時而慵懶，感染力十足，「挺美好音樂會」將獻上以女性角度出發的歌曲，大展女力；自詡為「音樂教育推廣者」的創作才女PiA吳蓓雅，希望透過音樂鼓舞年輕人，其作〈我作主〉鼓勵大家勇敢追夢，並為自己的決定負責。
青虫aoi樂團致力於台語創作，初試啼聲便一舉入圍金曲獎年度專輯獎、最佳台語專輯獎、最佳新人獎，週六要帶來的歌曲皆收錄在入圍金曲獎的專輯《有你的故事》當中，令人期待；打幫你樂團由多次入圍金曲獎的音樂人劉榮昌創立，「打幫你」在客家話中為多虧有你的意思，表達對一路支持的鄉親好友的感謝，「傳統中創新」是打幫你的創作核心，試圖將傳統⾳樂元素融入現代節奏中，創造出台灣風味的世界⾳樂。
「挺美好音樂會」將於12月9日（六）晚間6點在台北二二八公園音樂台舉行，活動為免費入場，並於現場限量贈送「2024挺美的」、「2024挺好的」別針胸章。12/9（六）晚間6時30分起將於「島路行動」YouTube頻道、Facebook粉絲專頁直播，更多資訊請鎖定「島路行動」Facebook、Instagram粉絲專頁。