▲腰痛復健、吃藥都沒用？　「再生醫學」助攻緩解疼痛

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腰痛原因複雜 傳統保守治療反應不佳恐反覆復發臺北醫學大學新國民醫院復健科李育豪醫師表示，腰痛的成因其實很複雜，骨頭、椎間盤、關節、韌帶、肌肉、筋膜、神經壓迫等，都是可能的病因。傳統的保守治療方法如復健及運動，可以減輕腰部組織的壓力、改善局部循環、加強核心肌群、矯正日常姿勢，可以讓六七成的腰痛病人獲得緩解，但是總有一些運氣不好的病人，基於各種原因，不管是年齡、遺傳、營養、反覆受傷未適當保護受傷部位等，使得組織自然復原不良，對於傳統保守治療反應不好，變成慢性發炎、一直復發的舊傷，困擾長達數月，甚至數年。
再生醫學 修復受損組織不過，拜醫學進步之賜，腰痛也有了新的治療選項：再生醫學。一般組織受傷後，會先經歷一段的急性發炎期，這是一種保護機制，發炎細胞會清除損傷組織中的細菌和細胞碎片，並伴隨著紅腫、疼痛和發熱等症狀。在受傷後的 48 小時，身體會開始修復受損的組織。身體會產生纖維母細胞，並開始製造膠原蛋白和其他組織修復所需的蛋白質。約一至兩週後進入重建階段，纖維母細胞將繼續增殖，並形成組織的新結構。這個過程可能長達六週，取決於傷口的大小和嚴重程度。如果順利恢復，當新組織形成並穩定下來時，疼痛和不適感會逐漸減少，受傷部位的功能也會逐漸恢復正常。
腰痛新治療選項 減少後遺症發生最後，李育豪醫師再次叮嚀，再生醫學在肌肉骨骼復健領域就是提供這樣的治療選項，舉例來說，常聽到的PRP生長因子就像是將一大群工人聚集到受傷的區域，也有新型態的玻尿酸可以在受傷組織處形成良好癒合架構，加速組織癒合復原，配合超音波導引精準注射，不僅減少疼痛，跟手術相較之下，也避免了可能的沾黏或其他後遺症。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60078
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