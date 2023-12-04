新北耶誕城「1亂象」竄出！好意全變調 板橋人氣炸：回家更塞了
好意活動完全變了調！「2023新北歡樂耶誕城」自從11月17日開城後，就吸引了大批民眾前往現場感受浪漫氛圍。不過近期就有板橋民眾抱怨，活動現場出現大批年輕人發起「免費抱抱」，目的卻是為了增加個人社群粉絲，卻堵住了許多通道，讓現場更壅塞，忍不住氣憤吶喊：「回家更塞了！」
記者潘毅／綜合報導
一位家住板橋的民眾在論壇Dcard上發文，表示回家路途都會經過耶誕城，近期卻發現現場出現一堆年輕人，舉著牌子要給予路過的人「免費抱抱」，但卻有許多人還附上了個人IG或是抖音帳號，要求抱完的民眾追蹤，藉此增加粉絲，但卻因此讓在地人回家的路途更加壅塞。
原PO也忍不住痛批「免費抱抱的人群直接堵住了行人的道路，要經過根本沒辦法，最後還是繞遠路走回家」，許多板橋人也傻眼表示：「發起人看到活動變這樣，肯定很難過」、「我上禮拜去還遇到一個國中妹妹一直大喊：免費抱抱加IG找我，聽到整個問號」、「免費抱抱應該要蒙上眼睛吧，不然都是看顏值抱」。
Free Hugs活動起源於2004年，由一名澳大利亞人Juan Mann所創始，活動主要訴求是「拒絕冷漠」，通過擁抱向陌生人傳遞人類的溫暖。此活動也紅到全球，許多公益團體都會效仿，但在今年的新北耶誕城內，這份好意卻完全變調，「免費抱抱」淪為年輕人增加名氣的手段，令人不勝唏噓。