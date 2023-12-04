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新北耶誕城「1亂象」竄出！好意全變調　板橋人氣炸：回家更塞了

▲「2023新北歡樂耶誕城」自從11月17日開城後，就吸引了大批民眾前往現場感受浪漫氛圍。（圖／記者陳明中攝）
▲「2023新北歡樂耶誕城」自從11月17日開城後，就吸引了大批民眾前往現場感受浪漫氛圍。（圖／記者陳明中攝）

記者潘毅／綜合報導

好意活動完全變了調！「2023新北歡樂耶誕城」自從11月17日開城後，就吸引了大批民眾前往現場感受浪漫氛圍。不過近期就有板橋民眾抱怨，活動現場出現大批年輕人發起「免費抱抱」，目的卻是為了增加個人社群粉絲，卻堵住了許多通道，讓現場更壅塞，忍不住氣憤吶喊：「回家更塞了！」

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一位家住板橋的民眾在論壇Dcard上發文，表示回家路途都會經過耶誕城，近期卻發現現場出現一堆年輕人，舉著牌子要給予路過的人「免費抱抱」，但卻有許多人還附上了個人IG或是抖音帳號，要求抱完的民眾追蹤，藉此增加粉絲，但卻因此讓在地人回家的路途更加壅塞。

▲新北耶誕城今年的光雕秀將創下開城史上最廣光雕投影展演紀錄，今（17）日正式舉行儀式，宣告2023新北耶誕城開城。（圖／記者葉盛耀攝）
▲每年到了新北歡樂耶誕城的活動時期，板橋當地就會出現大量觀光客，讓交通更為堵塞。（圖／記者葉盛耀攝）
原PO也忍不住痛批「免費抱抱的人群直接堵住了行人的道路，要經過根本沒辦法，最後還是繞遠路走回家」，許多板橋人也傻眼表示：「發起人看到活動變這樣，肯定很難過」、「我上禮拜去還遇到一個國中妹妹一直大喊：免費抱抱加IG找我，聽到整個問號」、「免費抱抱應該要蒙上眼睛吧，不然都是看顏值抱」。

Free Hugs活動起源於2004年，由一名澳大利亞人Juan Mann所創始，活動主要訴求是「拒絕冷漠」，通過擁抱向陌生人傳遞人類的溫暖。此活動也紅到全球，許多公益團體都會效仿，但在今年的新北耶誕城內，這份好意卻完全變調，「免費抱抱」淪為年輕人增加名氣的手段，令人不勝唏噓。

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