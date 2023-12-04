痛批納坦雅胡「加薩屠夫」！土耳其總統稱願作以巴談判的保證國

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的衝突並沒有因為交換人質而結束，衝突爆發後就宣布與召回駐以色列大使的土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）再度表明其立場，他在今（4）於伊斯蘭合組織會議（Organization of Islamic Cooperation ）上痛批以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是「加薩屠夫」，又稱他應該因為戰爭罪而被送去審判。
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被稱為「巴爾幹屠夫」的塞爾維亞前總統米洛塞維奇被認為運用塞爾維亞民族主義激情，策動南斯拉夫內戰，其引發的「種族淨化」衝突至少造成20萬人喪生、300萬人流離失所，更被聯合國戰罪法庭確認為戰爭罪犯，惟在聯合國位於海牙（The Hague）的國際法院判決出爐前神秘死亡。
土耳其總統艾爾段先是指出以色列手中握有核武，又稱那些對加薩死傷視而不見的人將無顏提及人道主義，「以色列不僅是殺人犯，也是小偷。我們不能讓以色列再次佔領加薩」，強調「加薩是巴勒斯坦的領土，加薩屬於巴勒斯坦人，並將永遠保持如此」。
除了下令擴大攻擊的以色列總理外，艾爾段也批評聯合國安全理事會的制度「需要改變」，他稱一方面有121個國家呼籲停止戰爭，「另一方面卻有3到5個國家支持以色列的攻擊」，
艾爾段表示，恐伊斯蘭症正在西方像流行病一樣蔓延，而土耳其已經準備好成為以色列和巴勒斯坦之間和平談判的保證國。
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