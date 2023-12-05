▲骨鬆性骨折後腰痠按摩　孰料再次發生新處骨折

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阮綜合醫院骨科主治醫師暨外科部教學副主任洪誠聰大嘆，該病患的骨密度（T-score）原本就小於-4.0，屬於很嚴重的骨質疏鬆症，好不容易在第一次灌骨水泥後能恢復日常生活，卻因為疼痛大幅改善後却輕忽其原骨鬆情形，又加上壓力性按摩而再次骨折，實在是因小失大。
骨鬆是最易被忽略的慢性疾病洪誠聰醫師指出，門診常見的兩大骨鬆族群，一類是老年性骨鬆，多發生在75歲以上的高齡族群；另一類則是女性停經後。「病患通常都是在發生骨折後才知道自己有骨鬆問題。」他感嘆，即使已經發生骨折事件，也僅有12%會進行骨密度檢查，可見骨鬆危機長期被忽略。
因為骨鬆而發生骨折，除會導致後續併發症多外，骨鬆對於骨頭手術的復原也有很大的影響，「在骨鬆狀況下，即使是接受手術，病患所需的恢復期長，很難及早回歸正常生活。況且若骨折以鋼板固定也易發生內固定鬆脫、術中失血機率高，相當麻煩。」因此，最好是在手術前後，儘快把骨密度拉高到一定程度，才能減少併發症。
極高骨折風險，以快速提升骨質密度為治療目標有骨鬆問題時，除了要養成良好的飲食及運動習慣，如每日攝取1200至1500毫克的鈣、800國際單位的維生素D3，多曬太陽等，若需進入治療階段，藥物可分為減少骨質流失與促進骨質生成兩大類。
根據2022年美國內分泌醫學會定義，對於極高骨折風險族群: DXA骨密檢測出T-score小於-3、或近一年曾發生過骨折，使用鈣治療及雙磷酸磷類藥物時，又出現其他部位骨折的病患，應優先使用促進骨質生成的藥物，以利短期內能快速提升骨密度。
洪誠聰醫師提醒，骨鬆很難被發現，但若發現長輩有變矮、駝背、痠痛等現象時就是警訊，宜及早進一步檢測。如今骨鬆藥物選擇多元，醫師會依照病患需求提出建議，有些藥物僅需每個月或半年、一年注射一次，若擔心忘記，也會提供注射小卡提醒下次施打日期，「只要遵醫囑，定期規律回診，就不用擔心憾事發生。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60133
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