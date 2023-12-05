▲「慢性鼻竇炎＋鼻息肉」反覆發作！ 如何選擇治療方式？

我是廣告 請繼續往下閱讀
鼻竇炎、鼻息肉為何反覆發作？ 有哪些症狀、影響？慢性鼻竇炎發生的原因與感染、發炎、過敏、職業性暴露（如：接觸粉塵、化學物質）等都可能有關連。王堂權主任指出，其中一群慢性鼻竇炎併鼻息肉的病友相當特別，近年來國內外研究發現，這類患者與「第二型發炎反應」有關，並非單純感染而引發症狀，而是整個免疫系統的問題導致反覆發炎、息肉增生。
慢性鼻竇炎併鼻息肉的患者常有分泌物（如：鼻涕）增加、鼻塞、臉部疼痛等症狀，會影響睡眠、生活。由於嗅覺黏膜位在鼻腔頂部，鼻息肉生成後可能會阻礙氣流的通道，使氣味分子無法到達鼻腔頂部，再加上黏膜本身的嚴重發炎，容易產生嗅覺功能低下、異常等情形，嚴重甚至會嗅覺喪失，無法品嚐出食物的完整滋味。
因此，慢性鼻竇炎併鼻息肉導致的嗅覺問題，對於廚師、品酒師等餐飲工作者更是影響甚鉅。王堂權主任表示，針對慢性鼻竇炎併鼻息肉的患者，治療上可用類固醇鼻噴劑、口服類固醇等藥物輔助治療，不過長期使用類固醇有可能會產生副作用，若治療效果仍不理想，手術會是下一階段有效的治療方式之一。
目前，大部分患者都可經鼻孔進行鼻竇內視鏡微創手術，若進一步採用3D立體定位影像導航手術，更可以在術中精準掌握及妥善移除病灶。王堂權主任提到，隨著設備及技術的進步，微創手術術後的疼痛、出血等問題都已大幅降低，而且外觀上不會留下傷口及疤痕，不過在手術移除病灶之後，仍需要一段時間，讓鼻竇能夠順利長出新的健康組織及黏膜，如此才算穩定。
生物製劑精準醫療 改善嗅覺與生活品質此外，對於有第二型發炎問題的慢性鼻竇炎併鼻息肉病友來說，即使經過手術，仍有一定的機率可能復發。王堂權主任說明，手術雖然可以將有問題的組織處理掉，但根本的問題是第二型發炎反應，若沒有進行控制，當然有可能會因為慢性發炎與刺激而再長出新的息肉。
這一類型的患者，若要長期穩定控制、減少復發的機會，王堂權主任認為，生物製劑是能解決問題的治療利器之一，它是精準治療的一部份，有助阻斷及調節不正常的免疫機轉。許多文獻指出，使用生物製劑治療慢性鼻竇炎併鼻息肉，有助縮小鼻息肉、改善不適症狀，嗅覺甚至在短時間內就有機會進步。
王堂權主任表示，陸陸續續有些國家已將生物製劑列入治療準則中，我們也不落人後，台灣鼻科醫學會建議，若檢驗嗜酸性球、IgE等數值過高，或疾病嚴重需使用類固醇治療、顯著影響生活品質、嗅覺明顯喪失、合併有氣喘等共病，上述5條件符合3項以上，經醫師完整評估後，都可能是適合使用生物製劑的患者。
隨著科技、醫學進步，慢性鼻竇炎併鼻息肉的患者，也有越來越多新的評估方法、治療藥物與手術方法，隨著精準醫療時代的到來，人工智慧輔助的醫療模式也應運而生，醫師建議民眾若有相關問題，應盡早和醫師共同討論，選擇適合的治療方式改善症狀與生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60114
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw