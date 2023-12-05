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大同大學爆違建！「CEO製造所」備15億蓋新大樓　缺額低5%優勢曝

▲大同大學遭踢爆逾半校舍是違建，但大同大學今年8月才公布「挺生大樓」都審過關，預計斥資15億元興建，2026年完工。（圖／翻攝大同大學臉書）
▲大同大學遭踢爆逾半校舍是違建，但大同大學今年8月才公布「挺生大樓」都審過關，預計斥資15億元興建，2026年完工。（圖／翻攝大同大學臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

校史超過60年的大同大學遭踢爆，包含體育館、綜合大樓等有5棟列管違建。據悉，2020年大同公司（2371）易主後，大同大學遷校、倒閉傳言不斷，但校方今年8月公布，民族西路上的「挺生大樓」都審過關，預計斥資15億元興建，2026年完工。而今年大學分發29校計缺額逾6000人，大同大學僅缺額37人，缺額率4.77%，在一波私校危機中表現不俗，最大優勢就是地點。

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「挺生大樓」基地位在民族西路與捷運線形公園轉角，目前為籃球場，規劃地上8層、地下2層建築，樓地板面積約7500坪將有智慧型多功能教室、國際會議廳、羽球及籃球場，估可同時容納近一千人在大樓裡上課，另外臨民族西路將有咖啡廳、書店等街邊店，高樓層則有育成廠商進駐。

▲大同大學15億「挺生大樓」目前是球場。（圖／翻攝Google Map）
▲大同大學15億「挺生大樓」目前是球場。（圖／翻攝Google Map）
大同大學指出，挺生大樓是符合綠能設計的綠建築，綠建築的設計結合太陽能光電及水資源運用，「會呼吸的房子」承接故校長林挺生的環保、愛樹的理念，與花博公園僅隔民族西路，距圓山捷運站僅200公尺，不僅硬體升級，校園生活圈亦擴大至花博公園，部分建築設計考慮使用玻璃，入眼就是「整個城市即風景」的效果，寓學習於生活之中。

今年八月，大學分發入學放榜，全台61所招生學校共有6464名缺額，占總招生名額4萬2479人中15.22%，計有29校（8公立、21私立）缺額6464人，而大同大學缺額37人、缺額率4.77%，在29缺額學校中排倒數第15名，缺額情形比銘傳、實踐、文化等知名大學還低。

▲大同大學「挺生大樓」為地上8層、地下2層建物，完工後將可同時容納近千人在大樓裡上課。（圖／翻攝大同大學臉書）
▲大同大學「挺生大樓」為地上8層、地下2層建物，完工後將可同時容納近千人在大樓裡上課。（圖／翻攝大同大學臉書）
大同大學在少子化衝擊下，缺額率低於5%。校方曾公開6大優勢，第1點就是「交通便利、資源豐富」，其餘5點分別是「教學卓越、優質精緻跨領域教育」、「鼓勵動手實作、提供自由創作空間」、「國際實習與海外交流機會多」、「建教合⼀研究發展、產學合作績優」、「畢業生就業競爭力強大」。

而大同大學鄰近捷運圓山站與民權西路站，交通便利，《樂屋網》資料顯示，中山區近年房價成交單價為86.05萬元，新屋成交單價123.17萬，生活圈涵蓋基隆河以北的大直豪宅區、機能便捷的中山北路沿線，而鄰近的大同區民權西路成交單價也都超過80萬元。

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