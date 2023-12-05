大同大學爆違建！「CEO製造所」備15億蓋新大樓　缺額低5%優勢曝

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大同大學指出，挺生大樓是符合綠能設計的綠建築，綠建築的設計結合太陽能光電及水資源運用，「會呼吸的房子」承接故校長林挺生的環保、愛樹的理念，與花博公園僅隔民族西路，距圓山捷運站僅200公尺，不僅硬體升級，校園生活圈亦擴大至花博公園，部分建築設計考慮使用玻璃，入眼就是「整個城市即風景」的效果，寓學習於生活之中。
今年八月，大學分發入學放榜，全台61所招生學校共有6464名缺額，占總招生名額4萬2479人中15.22%，計有29校（8公立、21私立）缺額6464人，而大同大學缺額37人、缺額率4.77%，在29缺額學校中排倒數第15名，缺額情形比銘傳、實踐、文化等知名大學還低。
大同大學在少子化衝擊下，缺額率低於5%。校方曾公開6大優勢，第1點就是「交通便利、資源豐富」，其餘5點分別是「教學卓越、優質精緻跨領域教育」、「鼓勵動手實作、提供自由創作空間」、「國際實習與海外交流機會多」、「建教合⼀研究發展、產學合作績優」、「畢業生就業競爭力強大」。
而大同大學鄰近捷運圓山站與民權西路站，交通便利，《樂屋網》資料顯示，中山區近年房價成交單價為86.05萬元，新屋成交單價123.17萬，生活圈涵蓋基隆河以北的大直豪宅區、機能便捷的中山北路沿線，而鄰近的大同區民權西路成交單價也都超過80萬元。
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