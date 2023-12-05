台北市大同大學竟是大違建　5000師生鐵皮屋上課！還拿近10億補助

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大同大學校友總會理事長、萬寶集團總裁朱成志透露，畢業校友擔任國內上市櫃企業董事長、總經理，或國際大企業董事長，數得出的竟超過50位，遍及科技產業，具有超高的「CEO產出率」。前夏普會長戴正吳、中美晶創辦人盧明光、啟碁科技董事長謝宏波、萬寶集團總裁朱成志、金士頓創辦人孫大衛、康軒文教集團董事長李萬吉及友達總經理兼執行長陳來助都是知名校友。
《鏡週刊》報導，中山北路三段的大同大學與大同高中兩校，校內共計12棟建築物，光是違章、鐵皮屋及危老建築就多達7棟，占比58％，更有4棟建物的歷史超過60年。當中最誇張的是4層樓高的綜合大樓，多年來都沒有建照與使用執照，一度出租給製毒集團使用，屋頂也是鐵皮加蓋，直到製毒集團操作不慎爆炸起火，才被檢警獲是K他命大毒窟，一旁的電機所建物也同樣沒有建照。
報導指，除了大同大學校舍問題連連，緊鄰的大同高中高中部900名師生最常使用的3棟平房教室，同樣沒有建照，這3棟校舍在1957年興建，總面積635坪，由於外觀曾重新拉皮，並施作日式鐵皮屋頂，但其實沒有建照的違建。
對此，《三立新聞網》報導，大同大學主秘黃淑絹表示，教育部既有校舍辦理補照執行情形調查，就大同大學來講有2棟建築，一個是志生紀念館，一個是綜合大樓，強調「學校的建築我們都是有定期在做安全檢查，當然不可能會有有安全疑慮，還讓學生去使用」。
台北市府建管處則表示，今年7月曾接獲民眾檢舉，大同大學校舍違建，經查有5處鐵皮屋，包含體育館屬於1994年前既存違建都拍照列管，後續也將關注學園內的建築物異動，畢竟這攸關師生安全。
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