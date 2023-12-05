大同大學資產活化「拚年收6億治校」　少子化求存！曾意外淪毒窟

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曾任大同公司系統事業群及能源事業部副總的大同大學校長何明果曾受訪表示，對資產活化的收入目標是「2026年後要實現3億，2031年要實現到每年6億元。」
不過，也因在少子化浪潮中搏生存，大同大學一度意外淪毒窟。製毒集團「品庠醫藥」利用生技公司開發新藥物為由，2019年4月承租大同大學實驗室成為製毒基地，並投入4000多萬元從中國進口大量製毒原料及設備器具，還招攬7名共犯從事研發製毒技術，成功研制出大量K他命。
全案直到去年三月發生機械爆炸事故，實驗室大夥後才曝光，承租期間大同大學毫不知情。大同大學強調，為確保校園安全，本校立即要求品庠公司撤離本校育成中心，並重新審視育成廠商進駐情形，對於進行藥品合成或易有工安危害之育成廠商，列為不得進駐之對象。
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