被譽「台灣曼德拉」　施明德自稱狂熱革命者為民主寫新頁

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回顧40多年前影響台灣民主化甚遠的「美麗島事件」，1979年施明德與黨外人士成立《美麗島》雜誌社，冒著入獄的風險，從事黨外行動並發行雜誌，更企圖成立「沒有黨名的黨」來突破黨禁，最終仍遭到國民黨政府鎮壓，當時擔任總指揮的施明德逃亡26日後遭捕，原先被判處死刑，最終政府在國際壓力下改判無期徒刑。
1990年，前總統李登輝宣布美麗島當時判決無效，施明德出獄後加入民進黨，更曾任黨主席，2000年陳水扁勝選總統，在民進黨首度取得政權之際，施明德以推翻國民黨政權的夢想已經實現為由，因而退出民進黨。
2006年前總統陳水扁陸續傳出了多起貪污弊案，施明德發表一封給總統的公開信，強調國家最大的危機，在於人民失去信任，呼籲陳水扁為了台灣，應該勇敢認錯、鞠躬下台，日後發起紅衫軍反貪倒扁運動，吸引預估30萬人參加。
此外也曾在2016年有意投入總統大選，表示社會迫切需要一個「羅賓漢」總統，並出聯合政府的主張，欲對各黨派進行整合，最終因無法達到連署門檻宣布退選，日後也逐漸淡出政壇。
施明德一生中累計坐牢時間近26年，被譽為「台灣曼德拉」，曾2度獲提名諾貝爾和平獎，因美麗島事件入獄期間，長達4年7個月的絕食中，被強行實施鼻胃管插管灌食共達3040次，回顧狂熱革命家的歲月，為台灣民主化寫下重要里程碑。