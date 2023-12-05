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被譽「台灣曼德拉」　施明德自稱狂熱革命者為民主寫新頁

▲施明德累計入獄時間近26年，期間被強行實施鼻胃管插管灌食共達3040次，被譽為「台灣曼德拉」，為台灣民主化的重要參與者。（圖／翻攝自施明德臉書）
▲施明德累計入獄時間近26年，期間被強行實施鼻胃管插管灌食共達3040次，被譽為「台灣曼德拉」，為台灣民主化的重要參與者。（圖／翻攝自施明德臉書）

記者陳威叡／台北報導

資深媒體人陳文茜昨日透露，82歲的民進黨前主席施明德生命垂危，而回顧其臉書發文，時間停留在10月13日，在以巴戰爭中表態為巴勒斯坦人感到不捨。回顧40多年前「美麗島事件」，施明德擔任總指揮，遭捕入獄後分別被判處死刑與無期徒刑，最後前總統李登輝於1900年宣布判決無效後出獄，日後加入民進黨並曾任黨主席，在2000年民進黨成功取得政權後，表示推翻國民黨政權的夢想已經實現因而退黨，而其累計坐牢時間近26年，被譽為「台灣曼德拉」，回顧狂熱革命家的歲月，無疑是台灣民主化的重要參與者。

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資深媒體人陳文茜昨日於政論節目透露，好友施明德目前生命垂危於加護病房，在國外的孩子已搭機返台替父親打氣。施明德長期致力於台灣民主化運動，消息一出也震驚政壇。

回顧40多年前影響台灣民主化甚遠的「美麗島事件」，1979年施明德與黨外人士成立《美麗島》雜誌社，冒著入獄的風險，從事黨外行動並發行雜誌，更企圖成立「沒有黨名的黨」來突破黨禁，最終仍遭到國民黨政府鎮壓，當時擔任總指揮的施明德逃亡26日後遭捕，原先被判處死刑，最終政府在國際壓力下改判無期徒刑。

1990年，前總統李登輝宣布美麗島當時判決無效，施明德出獄後加入民進黨，更曾任黨主席，2000年陳水扁勝選總統，在民進黨首度取得政權之際，施明德以推翻國民黨政權的夢想已經實現為由，因而退出民進黨。

2006年前總統陳水扁陸續傳出了多起貪污弊案，施明德發表一封給總統的公開信，強調國家最大的危機，在於人民失去信任，呼籲陳水扁為了台灣，應該勇敢認錯、鞠躬下台，日後發起紅衫軍反貪倒扁運動，吸引預估30萬人參加。

此外也曾在2016年有意投入總統大選，表示社會迫切需要一個「羅賓漢」總統，並出聯合政府的主張，欲對各黨派進行整合，最終因無法達到連署門檻宣布退選，日後也逐漸淡出政壇。

施明德一生中累計坐牢時間近26年，被譽為「台灣曼德拉」，曾2度獲提名諾貝爾和平獎，因美麗島事件入獄期間，長達4年7個月的絕食中，被強行實施鼻胃管插管灌食共達3040次，回顧狂熱革命家的歲月，為台灣民主化寫下重要里程碑。

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