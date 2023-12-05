▲慢性腎臟病慎防「蛋白質耗損」。營養師指３原則：規律運動很重要！

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威廉營養師表示，慢性腎臟病病人除了容易發生尿毒症、血液電解質不平衡、慢性發炎外，亦會有熱量-蛋白質耗損(PEW)，將導致肌肉、肌肉力流失，以及身體機能退化，也與慢性腎臟病病人死亡率呈正相關。因此，慢性腎臟病病人如何獲取充足的營養與運動，進而改善身體機能、肌肉、肌肉力指標等顯得極為重要。
腎友養成規律運動好習慣，防蛋白質耗損，改善身體機能！
運動建議：威廉營養師指出，據美國運動醫學會制定的運動處方，慢性腎臟病、洗腎與腎移植病人等腎臟病族群，建議養成每週至少3次中等強度有氧運動習慣，每次20-60分鐘；或是保持每週2-3次阻力訓練，每次10-15下，訓練強度為單次最大肌力70%-75%，可助於促進腎臟病患者身體的肌肉與肌力成長、改善身體機能和發炎相關指標。
對骨密度、心肺也有幫助：期刊《Nature Reviews Nephrology》於2023年也發佈了一篇綜述，指出運動可以改善慢性腎臟病族群的胰島素阻抗、促進骨密度及肌肉增長與改善心肺功能等等的效益。
發炎指數也下降：知名腎臟期刊《American Journal of Kidney Diseases》曾發表了研究探討「慢性腎臟病人保持低蛋白飲食搭配上下肢重量訓練介入」能否帶來好處，發現為期12周低蛋白飲食與重訓介入下，可顯著促進病人上下肢肌肉量增加、最大肌力也顯著上升，同時體重流失狀況較低，發炎指數也顯著下降。
血管、心肺也獲得改善：在期刊《Annals of Internal Medicine》也發表過類似研究，也得到相似結果。對於慢性腎臟病患者而言，低蛋白飲食與重量訓練協同搭配才是安全且有效防止肌肉與肌力流失的方法。而有氧運動在過去期刊亦有探討慢性腎臟病病人在12周有氧運動執行後血壓獲得了顯著改善，也改善了血管內皮功能與增加心肺功能。
防慢性腎臟病「蛋白質耗損」，營養師籲循３大守則顧健康！
對慢性腎臟病族群而言，低蛋白飲食搭配健康運動習慣並接受正規的藥物治療是減少熱量-蛋白質耗損(PEW)發生與控制疾病進展之三大守則。
若有增強肌力或增加肌肉量之需求，切勿單純接受單方指示補充乳清蛋白粉或高蛋白食物，需經腎臟科醫師、營養師等醫療團隊的詳細評估並指導後方可執行，切勿鋌而走險相信偏方或謠言。
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