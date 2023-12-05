▲等候早療孩童多！　醫籲：利用地區醫院及早介入，把握黃金治療期

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地區醫院省下舟車勞頓 提供就近醫療服務而地區醫院的角色更適合與大型教學醫院為最佳互補的夥伴。以兒童早療、中風復健為例，它們都需要早期介入、更長時間與更密切的治療頻次；若有需求的民眾可就近在優質的地區醫院得到等同教學醫院的醫療服務，省下舟車勞頓與曠日費時的等待，不再讓看診成為一大精神負擔，讓早期治療不再只是口號！
成人與兒童治療分流獨立 引進最新設備目前北北桃地區等候早療的孩童眾多，常需排隊半年以上才能排進療育課程。根據去年衛福部統計，0-6歲幼兒發展遲緩通報突破3萬，但實際接受早療的兒童僅佔1.65%。孩子是我們的寶貝，如何「寶貝我們的寶貝！」是不容忽視的課題。
元復醫院劉易璇執行長表示，此次本院全新翻修及兒童復健中心落成耗時兩年，打造近300坪明亮優美的復健復能治療空間。此外，將成人復健與兒童早療分別在兩院區執行，規劃分流獨立的安全進出動線；以患者需求為考量將兩院的治療區皆置於ㄧ樓：行動不便的患者不用再等電梯，小朋友也不需因上下樓梯造成危險。
另引進英國最新儀器設備及多項認知感覺統合的早療輔具：球池、鞦韆、森林小泰山、閱讀聲光書等，藉由早期的醫療、教育、遊戲的介入，一面開發兒童的潛能，減少孩子併發症及未來障礙程度；同時加強孩子具備同齡兒童正常生活的能力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60085
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