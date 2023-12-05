▲達文西治療扁桃腺反覆發炎　改善睡眠與生活品質

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扁桃腺急性發炎 容易導致敗血症徐正明主任說明，扁桃腺是由淋巴組織組成，位於口咽的兩側。主要的作用是幫助身體對抗感染，但僅限於3至10歲左右，對成人免疫功能的地位降低，成人切除扁桃體通常並不會增加感染機會。
扁桃腺炎急性發作會引起嚴重喉嚨疼痛，伴隨畏寒、頭痛、肌肉疼痛等症狀，若年發炎次數超過四次，就需考慮手術治療。嚴重發炎會造成扁桃腺周圍膿瘍，若不及時切開引流，容易導致嚴重全身敗血症及深頸部感染，會有致命的可能性。
達文西手術治療 精確度高恢復快徐正明主任表示，達文西手術切除扁桃腺的優勢在於精確度高、創傷小、恢復快，可以透過機械手臂在狹窄的上呼吸道中取得較佳的手術視野，精準進行手術，並且能夠減少傳統手術所帶來的後遺症如出血、感染、傷口疼痛等，對於患者來說是一大福音。
隨著這種手術應用層面進一步普及，預計未來將有更多的患者從中受益。然而，這項手術並不適合有嚴重凝血功能問題或是心肺功能不佳的患者，手術前需要由手術醫師或麻醉科醫師進行詳細評估，以確保安全。
達文西手臂手術 結合內視鏡技術徐正明主任指出，達文西機器手臂這項新的醫療技術，正逐漸改變傳統的外科手術模式，在耳鼻喉科領域的應用尤為廣泛，包括睡眠呼吸中止症、咽喉部腫瘤及頸部腫瘤無疤痕手術，均已成功採用達文西機器手臂進行手術，結合先進的內視鏡影像技術，使得手術過程更為精準，安全性及成功率顯著提升。
徐正明主任建議對於有手術需求的患者，應尋求耳鼻喉科醫師的專業建議，選擇最適合的手術方案，以達到最佳的治療效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60081
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