倒數38天最新戰報／賴清德老家被認定違建　趙少康存款超越吳欣盈

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中選會也公布各組總統副總統的財產申報，有「新光公主」之稱的吳欣盈存款250萬餘元、股票價值3671萬餘元，反而是趙少康與妻子申報存款近逼8000萬，成為申報中存款最多的候選人。
【民進黨】
新北市政府工務局昨說，賴清德位於萬里區的老家已於今年9月勘查，認定屬於2009年6月25日以前既存違建，並依新北市違章建築拆除優先次序表規定拍照建檔列管，不另寄發認定通知書。賴清德說，目前還未收到新北市政府通知認定這個房子是違建，他也不解，為什麼一名台北市的立委參選人，為什麼有辦法早於新北市政府發通知之前，就認定這個房子是違建？他也呼籲新北市政府，避免在這場選舉裡面，把這個房子淪為選舉的操作。
蕭美琴受訪則質疑，他在新北市永和家附近有一條捷運，蓋了大概20年還沒完成，批侯友宜違反對新北市民的承諾。侯友宜對此回應，會跟新北市一千多個里長並肩作戰。
【國民黨】
侯友宜與趙少康日前開記者會，回顧「台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」記者會，不料侯友宜在臉書公開當年新聞片段時，曝光患者的長相和姓名，遭民進黨質疑違反《精神衛生法》，要求侯友宜公開道歉。對此侯友宜僅回應，是希望藉由這個案子，關心國家如何面對心理衛生疾病。侯辦發言人李利貞回應，對於引用當年的新聞影片，不夠周全的部分都已調整，若有不慎違反規定的地方會虛心檢討，一切依法辦理。
【民眾黨】
柯文哲昨公布勞動政見，提到勞保恐在2028年破產，柯說未來當選後每年提撥補1000億、超徵稅收優先投入等方式應急，並召開國是會議，全面檢視社福制度進行改革。
此外，柯文哲日前與國民黨談藍白合作，雖然最後破局，不過獨派團體台灣國日前赴北檢告發，包括侯友宜、柯文哲、國民黨主席朱立倫、前總統馬英九等人，都挨告涉犯違反《總統副總統選舉罷免法》「搓湯圓條款」，台北地檢署已正式簽分「選他字案」偵辦，侯友宜、柯文哲等4人通通列為被告。柯文哲說，2014年他跟民進黨合作選台北市長，國民黨也沒辦他，何況這次藍白合沒有成功，他痛批，國民黨很可惡，民進黨更可惡。
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